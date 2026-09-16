Top.Mail.Ru
Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 - фото 1
Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 - фото 2
Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 - фото 3
Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 - фото 4
Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 - фото 5
Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 - фото 6
Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
3000
Производительность, л/ч
600
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
60
Минимальное рабочее давление, Бар
20
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Колеса
да
  • Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 - фото 1
  • Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 - фото 2
  • Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 - фото 3
  • Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 - фото 4
  • Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 - фото 5
  • Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 - фото 6
  • Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712545
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Мощность двигателя
3000
Производительность, л/ч
600
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
60
Минимальное рабочее давление, Бар
20
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Забор воды
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
458
Высота, мм
669
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
70х60х40
Вес, кг.
23

Описание товара Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0

Мойка высокого давления Karcher — это надежное и мощное устройство, предназначенное для различных задач по очистке. С весом в 17,3 кг, данная модель сочетает высокую производительность с удобством эксплуатации. Одной из ключевых характеристик этой мойки является высокая производительность — до 600 литров в час, что позволяет быстро и эффективно справляться даже с самыми сложными загрязнениями. Максимальное рабочее давление достигает 180 бар, что гарантирует мощное воздействие на очищаемую поверхность, в то время как минимальное давление составляет 20 бар, обеспечивая деликатную очистку при необходимости. Устройство оснащено функцией забора воды, что обеспечивает дополнительную степень свободы в использовании. Максимальная температура воды на входе составляет 60 градусов, что позволяет использовать теплую воду для более эффективной очистки. Однако подогрева воды в модели нет. Модель имеет компактные габариты: высота 669 мм, длина 458 мм, а также оснащена колесами, что упрощает ее транспортировку и использование на различных участках. Длина кабеля составляет 5 метров, а шланга — 10 метров, что обеспечивает удобный доступ к удалённым точкам. Мойка питается от сети и оборудована мощным двигателем на 3000 Вт, что гарантирует стабильную работу и долговечность устройства. Эта модель является идеальным выбором для тех, кто ценит качество и эффективность, присущие продукции Karcher.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Karcher
Мощность двигателя
3000
Производительность, л/ч
600
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
60
Минимальное рабочее давление, Бар
20
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Забор воды
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Развернуть
Длина, мм
458
Высота, мм
669
Страна производитель
Италия
Описание
Мойка высокого давления Karcher — это надежное и мощное устройство, предназначенное для различных задач по очистке. С весом в 17,3 кг, данная модель сочетает высокую производительность с удобством эксплуатации. Одной из ключевых характеристик этой мойки является высокая производительность — до 600 литров в час, что позволяет быстро и эффективно справляться даже с самыми сложными загрязнениями. Максимальное рабочее давление достигает 180 бар, что гарантирует мощное воздействие на очищаемую поверхность, в то время как минимальное давление составляет 20 бар, обеспечивая деликатную очистку при необходимости. Устройство оснащено функцией забора воды, что обеспечивает дополнительную степень свободы в использовании. Максимальная температура воды на входе составляет 60 градусов, что позволяет использовать теплую воду для более эффективной очистки. Однако подогрева воды в модели нет. Модель имеет компактные габариты: высота 669 мм, длина 458 мм, а также оснащена колесами, что упрощает ее транспортировку и использование на различных участках. Длина кабеля составляет 5 метров, а шланга — 10 метров, что обеспечивает удобный доступ к удалённым точкам. Мойка питается от сети и оборудована мощным двигателем на 3000 Вт, что гарантирует стабильную работу и долговечность устройства. Эта модель является идеальным выбором для тех, кто ценит качество и эффективность, присущие продукции Karcher.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...