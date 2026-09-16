Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0
Мойка высокого давления Karcher — это надежное и мощное устройство, предназначенное для различных задач по очистке. С весом в 17,3 кг, данная модель сочетает высокую производительность с удобством эксплуатации. Одной из ключевых характеристик этой мойки является высокая производительность — до 600 литров в час, что позволяет быстро и эффективно справляться даже с самыми сложными загрязнениями. Максимальное рабочее давление достигает 180 бар, что гарантирует мощное воздействие на очищаемую поверхность, в то время как минимальное давление составляет 20 бар, обеспечивая деликатную очистку при необходимости. Устройство оснащено функцией забора воды, что обеспечивает дополнительную степень свободы в использовании. Максимальная температура воды на входе составляет 60 градусов, что позволяет использовать теплую воду для более эффективной очистки. Однако подогрева воды в модели нет. Модель имеет компактные габариты: высота 669 мм, длина 458 мм, а также оснащена колесами, что упрощает ее транспортировку и использование на различных участках. Длина кабеля составляет 5 метров, а шланга — 10 метров, что обеспечивает удобный доступ к удалённым точкам. Мойка питается от сети и оборудована мощным двигателем на 3000 Вт, что гарантирует стабильную работу и долговечность устройства. Эта модель является идеальным выбором для тех, кто ценит качество и эффективность, присущие продукции Karcher.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Отзывы о товаре Мойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300.0