Минимойка Karcher K 7 WCM 3000Вт (1.317-400.0)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603871
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х37х36
Вес, кг.
21
Описание товара Минимойка Karcher K 7 WCM 3000Вт (1.317-400.0)
Минимойка Karcher K 7 WCM - это мощный бытовой аппарат высокого давления экстра класса. Впечатляющие параметры производительности делают аппарат высокого давления K 7 WCM идеальным решением для регулярного устранения сильных загрязнений. Его мощный двигатель водяного охлаждения гарантирует тщательную очистку дорожек, террас, садового инвентаря и даже автомобилей больших размеров. Для удобства перемещения есть ручка и большие колёса. Также есть пистолет высокого давления с системой Quick Connect, 10-метровый шланг, струйная насадка Vario Power (VPS), грязевая фреза и встроенный фильтр для воды.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Минимойка Karcher K 7 WCM - это мощный бытовой аппарат высокого давления экстра класса. Впечатляющие параметры производительности делают аппарат высокого давления K 7 WCM идеальным решением для регулярного устранения сильных загрязнений. Его мощный двигатель водяного охлаждения гарантирует тщательную очистку дорожек, террас, садового инвентаря и даже автомобилей больших размеров. Для удобства перемещения есть ручка и большие колёса. Также есть пистолет высокого давления с системой Quick Connect, 10-метровый шланг, струйная насадка Vario Power (VPS), грязевая фреза и встроенный фильтр для воды.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Минимойка Karcher K 7 WCM 3000Вт (1.317-400.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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