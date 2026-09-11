Мойка высокого давления DEKO DKCW140
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления DEKO DKCW140
Мойка высокого давления DEKO – это надежное и эффективное устройство, идеально подходящее для очистки самых разных поверхностей. С мощностью двигателя в 2000 Вт и максимальным рабочим давлением 140 бар, эта мойка обеспечивает впечатляющую производительность до 360 литров в час, что позволяет быстро и качественно справляться с загрязнениями. Вес мойки составляет всего 6,68 кг, что в сочетании с наличием колес обеспечивает простоту ее перемещения. Благодаря компактным размерам, высота устройства составляет всего 250 мм, мойку удобно хранить даже в ограниченном пространстве. Устройство поддерживает забор воды, а максимальная температура воды на входе составляет 40°C. Несмотря на отсутствие функции подогрева воды, мойка успешно справляется со своей задачей благодаря высоким показателям мощности и давления. Длина кабеля составляет 3 метра, а длина шланга – 5 метров, что обеспечивает достаточную свободу перемещения во время работы. Кроме того, мойка оборудована функцией использования моющего средства, что значительно увеличивает эффективность чистки. Питается мойка от сети, что обеспечивает стабильную работу без необходимости думать о подзарядке. Бренд DEKO – это гарантия качества и долговечности устройства, что делает эту мойку высокого давления отличным выбором для использования в домашних условиях или на дачном участке.
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