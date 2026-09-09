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Мойка высокого давления Daewoo DAW400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Daewoo DAW400

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Мойка высокого давления Daewoo DAW400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275808
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Характеристики

Бренд
DAEWOO
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
14.64

Описание товара Мойка высокого давления Daewoo DAW400

Электрический двигатель разработан специально для использования в насосах высокого давления и обеспечивает оптимальное соотношение частоты вращения и крутящего момента. Двигатель не требует технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Daewoo DAW400




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DAEWOO
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический двигатель разработан специально для использования в насосах высокого давления и обеспечивает оптимальное соотношение частоты вращения и крутящего момента. Двигатель не требует технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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