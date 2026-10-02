Минимойка Patriot GT540 Imperial 322306025
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Минимойка Patriot GT540 Imperial 322306025
Минимойка Patriot GT540 Imperial выпускается специально для использования в быту и служит для удаления пыли и грязи с поверхностей мощной направленной струей воды. Аппарат позволит с минимальными усилиями помыть автомобиль или другое транспортное средство, фасад здания или бетонированную дорожку, садовый инвентарь и многие другие предметы. Он оснащается электроприводом мощностью 2000 Вт и отличается производительностью на уровне 420 л/час при максимальном выпускном давлении воды 130 бар. Забор воды мойка высокого давления Patriot GT540 Imperial может осуществлять как из резервуара с чистой водой, так и непосредственно из водопроводного крана. Эта модель с металлическим корпусом помпы и поршнями из металла рассчитана на использование воды с температурой до 40 градусов Цельсия. В комплекте с ней вам предлагаются гарантийный талон, документация, игла чистящая, пистолет, распылитель, фильтр, шланг высокого давления длиной 3 метра.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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