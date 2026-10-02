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Минимойка Patriot GT540 Imperial 322306025 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Patriot GT540 Imperial 322306025

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Минимойка Patriot GT540 Imperial 322306025
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
7 510 руб.  12 238 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270670
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х34х32
Вес, кг.
8.94

Описание товара Минимойка Patriot GT540 Imperial 322306025

Минимойка Patriot GT540 Imperial выпускается специально для использования в быту и служит для удаления пыли и грязи с поверхностей мощной направленной струей воды. Аппарат позволит с минимальными усилиями помыть автомобиль или другое транспортное средство, фасад здания или бетонированную дорожку, садовый инвентарь и многие другие предметы. Он оснащается электроприводом мощностью 2000 Вт и отличается производительностью на уровне 420 л/час при максимальном выпускном давлении воды 130 бар. Забор воды мойка высокого давления Patriot GT540 Imperial может осуществлять как из резервуара с чистой водой, так и непосредственно из водопроводного крана. Эта модель с металлическим корпусом помпы и поршнями из металла рассчитана на использование воды с температурой до 40 градусов Цельсия. В комплекте с ней вам предлагаются гарантийный талон, документация, игла чистящая, пистолет, распылитель, фильтр, шланг высокого давления длиной 3 метра.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Patriot GT540 Imperial 322306025




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Описание
Минимойка Patriot GT540 Imperial выпускается специально для использования в быту и служит для удаления пыли и грязи с поверхностей мощной направленной струей воды. Аппарат позволит с минимальными усилиями помыть автомобиль или другое транспортное средство, фасад здания или бетонированную дорожку, садовый инвентарь и многие другие предметы. Он оснащается электроприводом мощностью 2000 Вт и отличается производительностью на уровне 420 л/час при максимальном выпускном давлении воды 130 бар. Забор воды мойка высокого давления Patriot GT540 Imperial может осуществлять как из резервуара с чистой водой, так и непосредственно из водопроводного крана. Эта модель с металлическим корпусом помпы и поршнями из металла рассчитана на использование воды с температурой до 40 градусов Цельсия. В комплекте с ней вам предлагаются гарантийный талон, документация, игла чистящая, пистолет, распылитель, фильтр, шланг высокого давления длиной 3 метра.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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