Минимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт
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Характеристики
Описание товара Минимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт
Модельный ряд бытовых аппаратов высокого давления Karcher K 2 серии Compact отличается универсальностью, компактностью. Малый вес и небольшая ручка эргономичной формы позволяют легко и удобно переносить аппарат. Они рассчитаны на применение время от времени, например, для очистки слегка загрязненной садовой мебели, велосипедов или садовых инструментов. С соответствующим комплектом принадлежностей они могут использоваться и для мойки автомобилей. Их также удобно иметь в качестве второго аппарата - это прекрасная альтернатива для удаления незначительных загрязнений. Все модели K 2 Compact имеют практичные держатели для струйных трубок, систему всасывания чистящего средства с помощью трубки, водяной фильтр, защищающий насос от частиц, содержащихся в подаваемой в аппарат воде. Комплектация зависит от приоритетных задач, которые будет решать владелец аппарата.
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