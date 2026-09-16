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Минимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт

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Минимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт - фото 1
Минимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт - фото 2
Минимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
1400
Производительность, л/ч
360
Длина шланга
4 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление
110
Максимальное рабочее давление
110
Колеса
нет
  • Минимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт - фото 1
  • Минимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт - фото 2
  • Минимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711262
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Характеристики

Бренд
Karcher
Мощность двигателя
1400
Производительность, л/ч
360
Длина шланга
4 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление
110
Максимальное рабочее давление
110
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
нет
Источник питания
от сети
Длина кабеля, м
4
Длина, мм
400
Высота, мм
443
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
40х32х20
Вес, кг.
4.3

Описание товара Минимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт

Модельный ряд бытовых аппаратов высокого давления Karcher K 2 серии Compact отличается универсальностью, компактностью. Малый вес и небольшая ручка эргономичной формы позволяют легко и удобно переносить аппарат. Они рассчитаны на применение время от времени, например, для очистки слегка загрязненной садовой мебели, велосипедов или садовых инструментов. С соответствующим комплектом принадлежностей они могут использоваться и для мойки автомобилей. Их также удобно иметь в качестве второго аппарата - это прекрасная альтернатива для удаления незначительных загрязнений. Все модели K 2 Compact имеют практичные держатели для струйных трубок, систему всасывания чистящего средства с помощью трубки, водяной фильтр, защищающий насос от частиц, содержащихся в подаваемой в аппарат воде. Комплектация зависит от приоритетных задач, которые будет решать владелец аппарата.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт




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Характеристики
Бренд
Karcher
Мощность двигателя
1400
Производительность, л/ч
360
Длина шланга
4 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Минимальное рабочее давление
110
Максимальное рабочее давление
110
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
нет
Развернуть
Источник питания
от сети
Длина кабеля, м
4
Длина, мм
400
Высота, мм
443
Страна производитель
Италия
Описание
Модельный ряд бытовых аппаратов высокого давления Karcher K 2 серии Compact отличается универсальностью, компактностью. Малый вес и небольшая ручка эргономичной формы позволяют легко и удобно переносить аппарат. Они рассчитаны на применение время от времени, например, для очистки слегка загрязненной садовой мебели, велосипедов или садовых инструментов. С соответствующим комплектом принадлежностей они могут использоваться и для мойки автомобилей. Их также удобно иметь в качестве второго аппарата - это прекрасная альтернатива для удаления незначительных загрязнений. Все модели K 2 Compact имеют практичные держатели для струйных трубок, систему всасывания чистящего средства с помощью трубки, водяной фильтр, защищающий насос от частиц, содержащихся в подаваемой в аппарат воде. Комплектация зависит от приоритетных задач, которые будет решать владелец аппарата.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Отзывы


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