Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт
Мойка высокого давления Sturm PW92123 подходит для очистки садового инвентаря, фасадов зданий и автомобилей. Увеличенный до 10 м эластичный шланг высокого давления на барабане позволяет свободно мыть автомобиль, чистить крыши дачных построек и другие объекты не передвигая мойку. Работа со стойкими загрязнениями. Распыляющая трубка с регулировкой давления позволяет эффективно пользоваться встроенным бачком для моющего средства. При снижении давления поворотом насадки на распыляющем наконечнике на выходе генерируется качественная пена. Удобство использования. Функция самовсасывания для использования любого источника воды, в том числе без источника давления (водопровод, емкости с водой, водоемы).
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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