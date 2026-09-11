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Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт

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Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 1
Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 2
Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 3
Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 4
Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 5
Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 6
Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 7
Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 8
Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2300
Производительность, л/ч
27000
Подогрев воды
да
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление
165
Длина шланга, м
10
  • Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 1
  • Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 2
  • Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 3
  • Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 4
  • Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 5
  • Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 6
  • Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 7
  • Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 8
  • Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603877
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2300
Производительность, л/ч
27000
Подогрев воды
да
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление
165
Забор воды
да
Длина шланга, м
10
Длина, мм
475
Высота, мм
570
Размеры в упаковке, см
66х42х32
Вес, кг.
9

Описание товара Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт

Мойка высокого давления Sturm PW92123 подходит для очистки садового инвентаря, фасадов зданий и автомобилей. Увеличенный до 10 м эластичный шланг высокого давления на барабане позволяет свободно мыть автомобиль, чистить крыши дачных построек и другие объекты не передвигая мойку. Работа со стойкими загрязнениями. Распыляющая трубка с регулировкой давления позволяет эффективно пользоваться встроенным бачком для моющего средства. При снижении давления поворотом насадки на распыляющем наконечнике на выходе генерируется качественная пена. Удобство использования. Функция самовсасывания для использования любого источника воды, в том числе без источника давления (водопровод, емкости с водой, водоемы).



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Sturm! PW92123 2300Вт




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2300
Производительность, л/ч
27000
Подогрев воды
да
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление
165
Забор воды
да
Длина шланга, м
10
Длина, мм
475
Высота, мм
570
Описание
Мойка высокого давления Sturm PW92123 подходит для очистки садового инвентаря, фасадов зданий и автомобилей. Увеличенный до 10 м эластичный шланг высокого давления на барабане позволяет свободно мыть автомобиль, чистить крыши дачных построек и другие объекты не передвигая мойку. Работа со стойкими загрязнениями. Распыляющая трубка с регулировкой давления позволяет эффективно пользоваться встроенным бачком для моющего средства. При снижении давления поворотом насадки на распыляющем наконечнике на выходе генерируется качественная пена. Удобство использования. Функция самовсасывания для использования любого источника воды, в том числе без источника давления (водопровод, емкости с водой, водоемы).


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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