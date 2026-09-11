Мойка высокого давления DEKO DKCW150 PRO
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Характеристики
Тип товара
Мойка
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
360
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление, Бар
150
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%5 920 руб. 8 501 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568276
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
360
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление, Бар
150
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
290
Высота, мм
275
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х29х28
Вес, кг.
7.5
Описание товара Мойка высокого давления DEKO DKCW150 PRO
Мойка высокого давления DEKO DKCW150 PRO предназначена для мойки транспортных средств, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях. Мойка обладает функцией защиты от случайного запуска и режимом автоматического выключения, если долго не используется. Колеса и ручка для перемещения позволяют легко и быстро переносить мойку к местам выполнения работ. Модель оснащена катушкой и держателем для аккуратного хранения провода и шланга высокого давления.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Бренд
Тип товара
Мойка
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
360
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление, Бар
150
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Развернуть
Источник питания
от сети
Длина, мм
290
Высота, мм
275
Страна производитель
Китай
Мойка высокого давления DEKO DKCW150 PRO предназначена для мойки транспортных средств, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях. Мойка обладает функцией защиты от случайного запуска и режимом автоматического выключения, если долго не используется. Колеса и ручка для перемещения позволяют легко и быстро переносить мойку к местам выполнения работ. Модель оснащена катушкой и держателем для аккуратного хранения провода и шланга высокого давления.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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