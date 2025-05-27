Мойка высокого давления Bort BHR-1600-Compact
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 611106
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х25
Вес, кг.
6
Описание товара Мойка высокого давления Bort BHR-1600-Compact
Мойка высокого давления BORT BHR-1600-Compact 93415742 - незаменимый помощник в очистке различных поверхностей от загрязнений. Небольшие габариты и малы вес делают устройство мобильным. Удобная рукоятка обеспечивает удобство переноски мойки по рабочей территории. Модель работает от электросети, проста в использовании и не требует сложного технического обслуживания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления BORT BHR-1600-Compact 93415742 - незаменимый помощник в очистке различных поверхностей от загрязнений. Небольшие габариты и малы вес делают устройство мобильным. Удобная рукоятка обеспечивает удобство переноски мойки по рабочей территории. Модель работает от электросети, проста в использовании и не требует сложного технического обслуживания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Достоинства:
Комментарий:
нормальная за свою цену, еще бы насадку для шампуня
Достоинства:
Комментарий:
для дома то что надо, пришла целая , работает, авто отмывает норм
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, быстро собирается, мощности хватает для домашнего использования
Достоинства:
Комментарий:
отличная мойка за свою цену, компактная, у знакомого есть мойка 165 бар максимум, так на этой 120 бар максимум, и она не уступает той
Достоинства:
Комментарий:
взяли опробовали буду сосёт из бочки хорошо давление хорошее можно брать пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
шикарная мойка за эти деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая мойка, действительно сама всасывает воду, давление выдаёт хорошее, для мойки машины думаю подойдет, для бытовых задач самое то, симпатичная и компактная, посмотрим на сколько ее хватит
Достоинства:
Комментарий:
отличная мойка доставка в Арамиль Свердловской области за 1 день цена не дорого 4900 р по акции и бонусы. моет хорошо через водопровод давление отлично, из ведра не знаю. помыл сразу две машины но эффект как экспресс мойка т.е. есть небольшие разводы но это и на профессиональных мойках также. чтобы не было разводов небольших нужно мыть с пеной либо протирать чистой тряпкой после мойки. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая сборка. Комплектация минимальна, но достаточна (заборный шланг с доп.фильтром сделал самостоятельно). Забор воды из ведра. Для идеальной помывки машины щётка и(или) пена в помощь. Однозначно лучше аккумуляторного пистолета. Цена адекватная. Хороший вариант.
Достоинства:
Комментарий:
Небольшой, но впечатлил! Отлично помыл теплицу, дорожки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка компактная и не очень тяжелая для моих задач справиться. Приехала быстрее чем ожидал.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка только нет насадки для пены
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая,лёгкая,сделана аккуратно.Воду сантиметров с 30 закачивает.Напор хороший.Доставили быстро,упаковка целая.Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Сделано добротно,жаль нет пенника.
Достоинства:
Комментарий:
маленький , компактный, давления хватает помыть машину, для всамовсаса из бидона лучше ставить выше самой мойки, а так отличный аппарат для мойки авто.
Достоинства:
Комментарий:
уже третью покупаю в подарок. хорошая компактная мойка.
Достоинства:
Комментарий:
Проверил. Все работает! Маленький и удобный))
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает.Именно такой маленький да удаленький и был нужен.Отмываю им бачки 30 литровые после браги !!!!
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел во время. Полная комплектация в заводской упаковке. Работает, шумит не более, чем насос для колес. Мощность давления проверить смогу только весной, но с проверкой в домашних условиях, думаю соответствует. Кстати, пенник от старого Huter w-105g подошел идеально. Будем ждать тепла. Продавцу спасибо, цена - подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка раньше срока. Работает,но вот в деле проверять будем летом
Достоинства:
Комментарий:
Это уже вторая мойка Bort. За эти деньги, вариант шикарный. Компактная, есть функция самовсасывания, пика трех составная, качество пластика очень хорошее. Мойка выполнена очень качественно, придраться не к чему. Единственный минус, это отсутствие коннектора и шланга для забора воды. Для испытания пришлось набирать кастрюлю и опускать сосок фильтра в неё))) напор меня удивил, для такой малышки очень хороший. Шумная правда, но это не беда. Рекомендую к приобретению. Позже после непосредственной эксплуатации, дополню отзыв Итак на днях помыл коммерческий транспорт этой мойкой. Использовал канистру с водой 30 литров в режиме самовсасывания этого количества хватило на мойку кабины (ополаскивание-щетка-ополаскивание) Пеногенератора в комплекте нет, привёз с дачи от другой мойки, в следующий раз замою с пеной. Напор хороший, соответствует заявленным характеристикам. шланг использовал 3/4 из-за этого мойка долго не могла вобрать в себя воду, заменю на 1/2. по началу видимо помпа плохо заполнилась водой и первый напор был с небольшими паузами, потом всё работало как надо. Рекомендую к покупке. Среди аналогов с теми же характеристиками это достойный конкурент.
Достоинства:
Комментарий:
Все комплектно, в наличии, коробка пришла целая в заводской наклейке, не вскрывалась. Взял на подарок. Цена у данного продавца самая адекватная. Мойка такая уже есть, пользуюсь 2 год, хороший компактный аппарат, давления достаточно чтоб отбить грязь с авто, стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Отличная компактная мойка, может забирать врду из емкости и имеет регулировку сопла выходного. Посмотрим сколько прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная компактная мойка за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Мойка супер! Сначала купил без пенной насадки, но после её приобретения ощутил всю прелесть данного агрегата! Давление сумасшедшее, пену раздувает любым факелом! Про платные мойки можно забыть! Покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мойка, справляется со своей задачей, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Уже 2 раза с бочки 50 л мыл машину, хватает 50 л на раз
Мойка высокого давления Bort BHR-1600-Compact - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bort BHR-1600-Compact
Достоинства:
Комментарий:
нормальная за свою цену, еще бы насадку для шампуня
Достоинства:
Комментарий:
для дома то что надо, пришла целая , работает, авто отмывает норм
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, быстро собирается, мощности хватает для домашнего использования
Достоинства:
Комментарий:
отличная мойка за свою цену, компактная, у знакомого есть мойка 165 бар максимум, так на этой 120 бар максимум, и она не уступает той
Достоинства:
Комментарий:
взяли опробовали буду сосёт из бочки хорошо давление хорошее можно брать пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
шикарная мойка за эти деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая мойка, действительно сама всасывает воду, давление выдаёт хорошее, для мойки машины думаю подойдет, для бытовых задач самое то, симпатичная и компактная, посмотрим на сколько ее хватит
Достоинства:
Комментарий:
отличная мойка доставка в Арамиль Свердловской области за 1 день цена не дорого 4900 р по акции и бонусы. моет хорошо через водопровод давление отлично, из ведра не знаю. помыл сразу две машины но эффект как экспресс мойка т.е. есть небольшие разводы но это и на профессиональных мойках также. чтобы не было разводов небольших нужно мыть с пеной либо протирать чистой тряпкой после мойки. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая сборка. Комплектация минимальна, но достаточна (заборный шланг с доп.фильтром сделал самостоятельно). Забор воды из ведра. Для идеальной помывки машины щётка и(или) пена в помощь. Однозначно лучше аккумуляторного пистолета. Цена адекватная. Хороший вариант.
Достоинства:
Комментарий:
Небольшой, но впечатлил! Отлично помыл теплицу, дорожки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка компактная и не очень тяжелая для моих задач справиться. Приехала быстрее чем ожидал.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка только нет насадки для пены
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая,лёгкая,сделана аккуратно.Воду сантиметров с 30 закачивает.Напор хороший.Доставили быстро,упаковка целая.Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Сделано добротно,жаль нет пенника.
Достоинства:
Комментарий:
маленький , компактный, давления хватает помыть машину, для всамовсаса из бидона лучше ставить выше самой мойки, а так отличный аппарат для мойки авто.
Достоинства:
Комментарий:
уже третью покупаю в подарок. хорошая компактная мойка.
Достоинства:
Комментарий:
Проверил. Все работает! Маленький и удобный))
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает.Именно такой маленький да удаленький и был нужен.Отмываю им бачки 30 литровые после браги !!!!
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел во время. Полная комплектация в заводской упаковке. Работает, шумит не более, чем насос для колес. Мощность давления проверить смогу только весной, но с проверкой в домашних условиях, думаю соответствует. Кстати, пенник от старого Huter w-105g подошел идеально. Будем ждать тепла. Продавцу спасибо, цена - подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка раньше срока. Работает,но вот в деле проверять будем летом
Достоинства:
Комментарий:
Это уже вторая мойка Bort. За эти деньги, вариант шикарный. Компактная, есть функция самовсасывания, пика трех составная, качество пластика очень хорошее. Мойка выполнена очень качественно, придраться не к чему. Единственный минус, это отсутствие коннектора и шланга для забора воды. Для испытания пришлось набирать кастрюлю и опускать сосок фильтра в неё))) напор меня удивил, для такой малышки очень хороший. Шумная правда, но это не беда. Рекомендую к приобретению. Позже после непосредственной эксплуатации, дополню отзыв Итак на днях помыл коммерческий транспорт этой мойкой. Использовал канистру с водой 30 литров в режиме самовсасывания этого количества хватило на мойку кабины (ополаскивание-щетка-ополаскивание) Пеногенератора в комплекте нет, привёз с дачи от другой мойки, в следующий раз замою с пеной. Напор хороший, соответствует заявленным характеристикам. шланг использовал 3/4 из-за этого мойка долго не могла вобрать в себя воду, заменю на 1/2. по началу видимо помпа плохо заполнилась водой и первый напор был с небольшими паузами, потом всё работало как надо. Рекомендую к покупке. Среди аналогов с теми же характеристиками это достойный конкурент.
Достоинства:
Комментарий:
Все комплектно, в наличии, коробка пришла целая в заводской наклейке, не вскрывалась. Взял на подарок. Цена у данного продавца самая адекватная. Мойка такая уже есть, пользуюсь 2 год, хороший компактный аппарат, давления достаточно чтоб отбить грязь с авто, стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Отличная компактная мойка, может забирать врду из емкости и имеет регулировку сопла выходного. Посмотрим сколько прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная компактная мойка за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Мойка супер! Сначала купил без пенной насадки, но после её приобретения ощутил всю прелесть данного агрегата! Давление сумасшедшее, пену раздувает любым факелом! Про платные мойки можно забыть! Покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мойка, справляется со своей задачей, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Уже 2 раза с бочки 50 л мыл машину, хватает 50 л на раз