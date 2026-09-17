Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная
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Характеристики
Описание товара Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная
Колесная моечная машина высокого давления Сибртех АМ-1700 58222 мощностью 1700 Вт поддерживает давление 130 бар и расходует 350 л воды в час. Предназначена для бытового применения, успешно справляется как с естественными загрязнениями, так и с въевшимися пятнами или масляными разводами. Может использоваться для мытья автомобиля, очищения садовых дорожек, фасада дома, заборов, инвентаря и других предметов. Машина способна работать с режиме самовсасывания, поэтому отсутствие водопровода не помеха: источником воды может быть любой водоем или резервуар.
Преимущества
- Термозащита — в случае перегрева двигатель останавливается, что предотвращает его поломку.
- Безопасность — перепускной клапан не допускает превышения максимального рабочего давления.
- Защита от непредвиденного пуска — главный выключатель препятствует случайному включению, рычаг пистолета блокируется в выключенном положении.
- Высокий ресурс — алюминиевая крыльчатка помпы устойчива к коррозии.
- Быстрая подготовка к работе — пистолет подключается одним движением, шланг подачи воды присоединяется при помощи быстросъемного адаптера.
- Эффективная фильтрация — вода на входе очищается от частиц грязи и мелкого песка, поэтому обрабатываемые поверхности и крыльчатка помпы не царапаются и не разрушаются.
- Использование моющих средств — к пистолету можно подключить пенообразователь (не входит в комплект поставки).
- Эргономичность — производитель предусмотрел кронштейн для сетевого шнура и держатель для пистолета.
- Компактность — моечная машина не занимает много места, ее можно хранить даже в квартире.
- Удобное перемещение — у машины имеются большие колеса и рукоятка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Колесная моечная машина высокого давления Сибртех АМ-1700 58222 мощностью 1700 Вт поддерживает давление 130 бар и расходует 350 л воды в час. Предназначена для бытового применения, успешно справляется как с естественными загрязнениями, так и с въевшимися пятнами или масляными разводами. Может использоваться для мытья автомобиля, очищения садовых дорожек, фасада дома, заборов, инвентаря и других предметов. Машина способна работать с режиме самовсасывания, поэтому отсутствие водопровода не помеха: источником воды может быть любой водоем или резервуар.
Преимущества
- Термозащита — в случае перегрева двигатель останавливается, что предотвращает его поломку.
- Безопасность — перепускной клапан не допускает превышения максимального рабочего давления.
- Защита от непредвиденного пуска — главный выключатель препятствует случайному включению, рычаг пистолета блокируется в выключенном положении.
- Высокий ресурс — алюминиевая крыльчатка помпы устойчива к коррозии.
- Быстрая подготовка к работе — пистолет подключается одним движением, шланг подачи воды присоединяется при помощи быстросъемного адаптера.
- Эффективная фильтрация — вода на входе очищается от частиц грязи и мелкого песка, поэтому обрабатываемые поверхности и крыльчатка помпы не царапаются и не разрушаются.
- Использование моющих средств — к пистолету можно подключить пенообразователь (не входит в комплект поставки).
- Эргономичность — производитель предусмотрел кронштейн для сетевого шнура и держатель для пистолета.
- Компактность — моечная машина не занимает много места, ее можно хранить даже в квартире.
- Удобное перемещение — у машины имеются большие колеса и рукоятка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Отзывы о товаре Моечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт, 130 бар, 350 л/ч, колёсная