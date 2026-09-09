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Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт

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Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 1
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 2
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 3
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 4
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 5
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 6
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 7
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 8
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 9
Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 1
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 2
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 3
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 4
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 5
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 6
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 7
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 8
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 9
  • Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
6 450 руб.  12 863 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217779
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
9.81

Описание товара Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт

Средняя самовсасывающая мойка высокого давления для бытового использования. В стандартную комплектацию входят все необходимые насадки, фильтры и аксессуары, самовсасывающий насос выполнен из алюминиевого сплава.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Patriot GT620 Imperial 2050Вт




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Средняя самовсасывающая мойка высокого давления для бытового использования. В стандартную комплектацию входят все необходимые насадки, фильтры и аксессуары, самовсасывающий насос выполнен из алюминиевого сплава.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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