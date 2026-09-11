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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603898
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Описание товара Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0)
Аппарат высокого давления Karcher K 5 Premium Smart Control 1.324-670.0 используется для очистки различных поверхностей от загрязнений. Интегрированный модуль Bluetooth позволяет соединить аппарат высокого давления K 5 Premium Smart Control со смартфоном, на котором установлено приложение K?rcher Home & Garden с мобильным помощником, поддерживающим пользователя полезными рекомендациями и обеспечивающим выбор оптимальных режимов для эффективного выполнения различных уборочных работ. Приложение выполняет и другие полезные функции: в частности, оно содержит инструкции по сборке и техническому обслуживанию аппарата, а также устанавливает связь с сервисным порталом K?rcher. Аппарат, предусматривающий функцию Boost для повышения производительности, комплектуется пистолетом G 180 Q Smart Control с ЖК-дисплеем и струйной трубкой Multi «3 в 1». Настройки давления производятся непосредственно на пистолете или передаются в него со смартфона при помощи мобильного помощника. При этом ЖК-дисплей информирует о том, включен ли аппарат, какой режим выбран в текущий момент и возможна ли активация режима Boost.
Аппарат высокого давления Karcher K 5 Premium Smart Control 1.324-670.0 используется для очистки различных поверхностей от загрязнений. Интегрированный модуль Bluetooth позволяет соединить аппарат высокого давления K 5 Premium Smart Control со смартфоном, на котором установлено приложение K?rcher Home & Garden с мобильным помощником, поддерживающим пользователя полезными рекомендациями и обеспечивающим выбор оптимальных режимов для эффективного выполнения различных уборочных работ. Приложение выполняет и другие полезные функции: в частности, оно содержит инструкции по сборке и техническому обслуживанию аппарата, а также устанавливает связь с сервисным порталом K?rcher. Аппарат, предусматривающий функцию Boost для повышения производительности, комплектуется пистолетом G 180 Q Smart Control с ЖК-дисплеем и струйной трубкой Multi «3 в 1». Настройки давления производятся непосредственно на пистолете или передаются в него со смартфона при помощи мобильного помощника. При этом ЖК-дисплей информирует о том, включен ли аппарат, какой режим выбран в текущий момент и возможна ли активация режима Boost.
Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - этот товар вы можете купить по цене 51890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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