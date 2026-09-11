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Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0)

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Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 1
Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 2
Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 3
Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 4
Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 5
Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 6
Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 7
Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 8
Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 9
Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 1
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 2
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 3
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 4
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 5
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 6
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 7
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 8
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 9
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603898
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Вес, кг.
8

Описание товара Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0)

Аппарат высокого давления Karcher K 5 Premium Smart Control 1.324-670.0 используется для очистки различных поверхностей от загрязнений. Интегрированный модуль Bluetooth позволяет соединить аппарат высокого давления K 5 Premium Smart Control со смартфоном, на котором установлено приложение K?rcher Home &amp; Garden с мобильным помощником, поддерживающим пользователя полезными рекомендациями и обеспечивающим выбор оптимальных режимов для эффективного выполнения различных уборочных работ. Приложение выполняет и другие полезные функции: в частности, оно содержит инструкции по сборке и техническому обслуживанию аппарата, а также устанавливает связь с сервисным порталом K?rcher. Аппарат, предусматривающий функцию Boost для повышения производительности, комплектуется пистолетом G 180 Q Smart Control с ЖК-дисплеем и струйной трубкой Multi «3 в 1». Настройки давления производятся непосредственно на пистолете или передаются в него со смартфона при помощи мобильного помощника. При этом ЖК-дисплей информирует о том, включен ли аппарат, какой режим выбран в текущий момент и возможна ли активация режима Boost.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0)




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Аппарат высокого давления Karcher K 5 Premium Smart Control 1.324-670.0 используется для очистки различных поверхностей от загрязнений. Интегрированный модуль Bluetooth позволяет соединить аппарат высокого давления K 5 Premium Smart Control со смартфоном, на котором установлено приложение K?rcher Home &amp; Garden с мобильным помощником, поддерживающим пользователя полезными рекомендациями и обеспечивающим выбор оптимальных режимов для эффективного выполнения различных уборочных работ. Приложение выполняет и другие полезные функции: в частности, оно содержит инструкции по сборке и техническому обслуживанию аппарата, а также устанавливает связь с сервисным порталом K?rcher. Аппарат, предусматривающий функцию Boost для повышения производительности, комплектуется пистолетом G 180 Q Smart Control с ЖК-дисплеем и струйной трубкой Multi «3 в 1». Настройки давления производятся непосредственно на пистолете или передаются в него со смартфона при помощи мобильного помощника. При этом ЖК-дисплей информирует о том, включен ли аппарат, какой режим выбран в текущий момент и возможна ли активация режима Boost.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Karcher K 5 Premium Smart Control *EU 2100Вт (1.324-670.0) - этот товар вы можете купить по цене 51890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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