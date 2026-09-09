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Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт

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Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 1
Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 2
Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 3
Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 4
Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 5
Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 6
Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 7
Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 8
Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 9
Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 10
Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 11
Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 12
Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 13
Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минимойка
Мощность двигателя
2200
Производительность, л/ч
390
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
130
Длина шланга, м
7
  • Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 1
  • Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 2
  • Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 3
  • Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 4
  • Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 5
  • Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 6
  • Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 7
  • Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 8
  • Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 9
  • Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 10
  • Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 11
  • Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 12
  • Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 13
  • Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
14 480 руб.  18 613 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217781
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Минимойка
Мощность двигателя
2200
Производительность, л/ч
390
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
130
Длина шланга, м
7
Высота, мм
355
Размеры в упаковке, см
91х39х37
Вес, кг.
14.5

Описание товара Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт

Моющий аппарат PATRIOT GT790 Imperial 322306079 предназначен для чистки строительного и садового инструмента, автомототранспорта, бетонных дорожек и др. Он снабжен самовсасывающим насосом, который позволяет агрегату подключаться к водопроводным сетям и внешним источникам воды. Наличие датчика температуры обеспечивает защиту двигателя от перегрузки - если двигатель перегреется, то автоматически отключится. Максимальная производительность агрегата составляет 450 л/час.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Минимойка
Мощность двигателя
2200
Производительность, л/ч
390
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
130
Длина шланга, м
7
Высота, мм
355
Описание
Моющий аппарат PATRIOT GT790 Imperial 322306079 предназначен для чистки строительного и садового инструмента, автомототранспорта, бетонных дорожек и др. Он снабжен самовсасывающим насосом, который позволяет агрегату подключаться к водопроводным сетям и внешним источникам воды. Наличие датчика температуры обеспечивает защиту двигателя от перегрузки - если двигатель перегреется, то автоматически отключится. Максимальная производительность агрегата составляет 450 л/час.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Patriot GT790 Imperial 2200Вт - стоимость товара 14480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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