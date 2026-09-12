Мойка высокого давления Ryobi RY130PWA 5133005421
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
25200
Подогрев воды
да
Функция автоматического отключения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701976
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
130
Грязевая фреза комплекте
да
Производительность
25200
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Насадки
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
320
Высота, см
525
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х48х32
Вес, кг.
13
Описание товара Мойка высокого давления Ryobi RY130PWA 5133005421
Мойка высокого давления Ryobi RY130PWA 5133005421 предназначена для домашнего использования. Применяется для очистки машин, транспортных средств, инструментов, фасадов, террас, полов и бетонных дорожек путем удаления стойких загрязнений с использованием чистой воды с или без чистящего моющего средства.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 880 руб.4720 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал
-
В наличииЦена 19 660 руб.4915 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58271, K 50 Power, 2100 ...
-
В наличииЦена 20 710 руб.5178 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 ...
-
В наличииЦена 22 620 руб.5655 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58273, K 90 Power, 3100 ...
-
В наличииЦена 22 720 руб.5680 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал
-
В наличииЦена 23 900 руб.5975 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58267, R-230iD, 3300 Вт,...
-
В наличии БесплатноЦена 31 570 руб. 36 108 руб.7893 руб. в СплитМинимойка Karcher K 5 basic 2100Вт
-
В наличииЦена 32 150 руб.8038 руб. в СплитМинимойка Karcher K 5 WCM 2100Вт (1.324-400.0)
-
В наличииЦена 52 670 руб.13168 руб. в СплитМойка высокого давления KARCHER K 7 Power Control Flex 1.317-300...
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
130
Грязевая фреза комплекте
да
Производительность
25200
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Насадки
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
320
Высота, см
525
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мойка высокого давления Ryobi RY130PWA 5133005421 предназначена для домашнего использования. Применяется для очистки машин, транспортных средств, инструментов, фасадов, террас, полов и бетонных дорожек путем удаления стойких загрязнений с использованием чистой воды с или без чистящего моющего средства.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления Ryobi RY130PWA 5133005421 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка высокого давления Ryobi RY130PWA 5133005421