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Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал

5 Отзывы
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Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 1
Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 2
Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 3
Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 4
Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 5
Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 6
Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 7
Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 8
Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 9
Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 10
Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность, л/ч
600
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
240
Колеса
да
Источник питания
от сети
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  • Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 2
  • Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 3
  • Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 4
  • Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 5
  • Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 6
  • Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 7
  • Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 8
  • Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 9
  • Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 10
  • Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603744
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность, л/ч
600
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
240
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
1025
Высота, мм
440
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.45х0.45
Вес, кг.
30

Описание товара Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал

Мойка высокого давления ЗУБР Профессионал АВД-П240 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Оснащена бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал

Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
вполне стоящая вещь,работает на ура!!!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Есть с чем сравнить. был к 7 , этот просто зверь .
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Диана Б.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, ещё в использовании не пробовали
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Мощная, тяжёлая посмотрим на сколько хватит. Пока положение эмоции.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2023
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
нужно стабилтное напряжение в сети. с маленьким тонким удлиннителем работать не будет.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность, л/ч
600
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
240
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
1025
Высота, мм
440
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления ЗУБР Профессионал АВД-П240 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений. Оснащена бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной. Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
вполне стоящая вещь,работает на ура!!!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Есть с чем сравнить. был к 7 , этот просто зверь .
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Диана Б.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, ещё в использовании не пробовали
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Мощная, тяжёлая посмотрим на сколько хватит. Пока положение эмоции.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2023
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
нужно стабилтное напряжение в сети. с маленьким тонким удлиннителем работать не будет.


Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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