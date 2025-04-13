Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность, л/ч
600
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
240
Колеса
да
Источник питания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603744
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Описание товара Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал
Мойка высокого давления ЗУБР Профессионал АВД-П240 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений.
Оснащена бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе.
Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной.
Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.
Мойка высокого давления ЗУБР Профессионал АВД-П240 используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений.
Оснащена бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом. Благодаря системе полной остановки, помпа не работает при не нажатом пистолете – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе.
Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с изделием комфортной.
Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности - автомобили, стены, велосипеды, напольные покрытия и другое.
Комментарий:
вполне стоящая вещь,работает на ура!!!
Источник: Яндекс Маркет
Алексей Е.
Достоинства:
Комментарий:
Есть с чем сравнить. был к 7 , этот просто зверь .
Источник: Яндекс Маркет
Диана Б.
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, ещё в использовании не пробовали
Источник: Яндекс Маркет
Владимир К.
Достоинства:
Комментарий:
Мощная, тяжёлая посмотрим на сколько хватит. Пока положение эмоции.
Источник: Яндекс Маркет
Михаил Б.
Достоинства:
Комментарий:
нужно стабилтное напряжение в сети. с маленьким тонким удлиннителем работать не будет.
Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка высокого давления ЗУБР 240 Атм, 3300 Вт, Профессионал
Достоинства:
Комментарий:
вполне стоящая вещь,работает на ура!!!
Достоинства:
Комментарий:
Есть с чем сравнить. был к 7 , этот просто зверь .
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, ещё в использовании не пробовали
Достоинства:
Комментарий:
Мощная, тяжёлая посмотрим на сколько хватит. Пока положение эмоции.
Достоинства:
Комментарий:
нужно стабилтное напряжение в сети. с маленьким тонким удлиннителем работать не будет.