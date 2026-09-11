Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
2100
Производительность, л/ч
500
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Максимальное рабочее давление
125
Длина шланга, м
10
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
30 700 руб.
53 240
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603875
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Описание товара Минимойка Karcher K 5 Power Control *EU 2100Вт (1.324-550.0)
Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550.0 используется для очистки различных поверхностей от загрязнений.
Пистолет Power Control позволяет выбрать одну из ступеней давления для оптимального выполнения различных задач. Также предусмотрен режим нанесения чистящего средства, все выбранные настройки отображаются индикатором.
Аппарат работает от электросети, прост в использовании и не требует сложного технического обслуживания.
Для удобства хранения корпус оборудован держателем для пистолета складной рукояткой.
Для комфортного перемещения мойки по рабочему участку предусмотрены колесики и удобная телескопическая ручка.
Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550.0 используется для очистки различных поверхностей от загрязнений.
Пистолет Power Control позволяет выбрать одну из ступеней давления для оптимального выполнения различных задач. Также предусмотрен режим нанесения чистящего средства, все выбранные настройки отображаются индикатором.
Аппарат работает от электросети, прост в использовании и не требует сложного технического обслуживания.
Для удобства хранения корпус оборудован держателем для пистолета складной рукояткой.
Для комфортного перемещения мойки по рабочему участку предусмотрены колесики и удобная телескопическая ручка.
Минимойка Karcher K 5 Power Control *EU 2100Вт (1.324-550.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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