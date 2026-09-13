Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA 5133005369
Мойка высокого давления Ryobi представляет собой мощное и удобное устройство для чистки различных поверхностей. С весом всего 10 кг, она достаточно легкая и мобильная, что делает её отличным выбором для домашнего использования. Благодаря наличию колес, её удобно перемещать по участку, а длина шланга в 6 метров обеспечивает универсальность применения. Эта мойка способна работать с максимальным давлением до 140 бар, что позволяет эффективно очищать даже самые стойкие загрязнения. С производительностью в 420 литров в час она гарантирует быстрое и качественное выполнение работы. Двигатель мощностью 1800 Вт обеспечивает стабильно высокую производительность, а минимальное рабочее давление в 100 бар делает устройство эффективным даже при более простых задачах. Одним из ключевых преимуществ мойки Ryobi является возможность забора воды из альтернативных источников, что делает её еще более универсальной. Кроме того, устройство поддерживает использование моющих средств, что повышает качество очистки. Источник питания от сети и длина кабеля 5 метров обеспечивают надежное подключение без необходимости частой смены розеток. Максимальная температура воды на входе – 50°C, что позволяет использовать тёплую воду для более эффективной очистки. Мойка высокого давления Ryobi – это надёжный инструмент для поддержания чистоты вокруг дома, который сочетает в себе высокую мощность, функциональность и удобство использования.
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