Top.Mail.Ru
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 1
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 2
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 3
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 4
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 5
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 6
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 7
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 8
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 9
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 10
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 11
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 12
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 13
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 14
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 15
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2300
Производительность, л/ч
30000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
да
Минимальное рабочее давление, Бар
110
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Колеса
да
Источник питания
от сети
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 1
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 2
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 3
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 4
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 5
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 6
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 7
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 8
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 9
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 10
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 11
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 12
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 13
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 14
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 15
  • Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 070 руб. 
Начислим 306 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603742
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал
19 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2300
Производительность, л/ч
30000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
да
Минимальное рабочее давление, Бар
110
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
640
Высота, мм
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х48х45
Вес, кг.
22.29

Описание товара Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал

Профессиональные мойка высокого давления ЗУБР АВД-П180 – идеальное решение для бесконтактного удаления сильных загрязнений. Мойка позволит без особого труда добиться идеальной чистоты и блеска. Мойки высокого давления используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений.Профессиональные мойки высокого давления оснащены бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом, используются как для бытовых нужд, так и в сфере клининга или на профессиональной автомойке. Бесщеточный двигатель обладает рядом существенных преимуществ: повышенные характеристики при тех же габаритах, отсутствие перегрева, тишина работы, не требует обслуживания из-за отсутствия щеток.Благодаря системе полной остановки помпа не работает при отпускании клавиши пистолета – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с устройством приятной.Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности.Функция самовсасывания позволяет использовать изделие без внешнего источника давления воды.Шланг длиной 8 м позволяет производить обработку без необходимости перемещать мойку.В комплекте идут сменные быстросъемные насадки с различными углами распыления для формирования струи различного давления, а также для нанесения моющего средства:– красная (угол распыления 0°);– зеленая (угол распыления 25°);– белая (угол распыления 40°);– черная (для нанесения моющего средства).Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Потребляемая мощность: 2.3 кВт. Максимальное давление: 180 бар. Максимальная производительность: 500 л/ч. Длина шланга высокого давления: 8 м. Серия: АВД-П. Максимальная температура воды на входе: 50 °C. Встроенный бачок для моющего средства: да. Комплектация: насадка-пистолет, струйная трубка, фильтр для воды, шланг высокого давления. Высота корпуса: 98 см. Ширина корпуса: 40 см. Глубина корпуса: 38 см. Вес (без принадлежностей): 18.5 кг Бренд - ЗУБР. Производитель - Китай. Артикул - АВД-П180.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2300
Производительность, л/ч
30000
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
да
Минимальное рабочее давление, Бар
110
Максимальное рабочее давление, Бар
180
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Развернуть
Длина, мм
640
Высота, мм
480
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные мойка высокого давления ЗУБР АВД-П180 – идеальное решение для бесконтактного удаления сильных загрязнений. Мойка позволит без особого труда добиться идеальной чистоты и блеска. Мойки высокого давления используется для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Изделие предназначено для использования только вне помещений.Профессиональные мойки высокого давления оснащены бесщеточным двигателем с низкими оборотами и высоким крутящим моментом, используются как для бытовых нужд, так и в сфере клининга или на профессиональной автомойке. Бесщеточный двигатель обладает рядом существенных преимуществ: повышенные характеристики при тех же габаритах, отсутствие перегрева, тишина работы, не требует обслуживания из-за отсутствия щеток.Благодаря системе полной остановки помпа не работает при отпускании клавиши пистолета – это экономит воду и ресурс изделия при неизбежных паузах в работе. Элегантный дизайн и удобная конструкция с держателями для аксессуаров делают работу с устройством приятной.Регулировка давления и формы выходной струи позволяет обрабатывать различные поверхности.Функция самовсасывания позволяет использовать изделие без внешнего источника давления воды.Шланг длиной 8 м позволяет производить обработку без необходимости перемещать мойку.В комплекте идут сменные быстросъемные насадки с различными углами распыления для формирования струи различного давления, а также для нанесения моющего средства:– красная (угол распыления 0°);– зеленая (угол распыления 25°);– белая (угол распыления 40°);– черная (для нанесения моющего средства).Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Потребляемая мощность: 2.3 кВт. Максимальное давление: 180 бар. Максимальная производительность: 500 л/ч. Длина шланга высокого давления: 8 м. Серия: АВД-П. Максимальная температура воды на входе: 50 °C. Встроенный бачок для моющего средства: да. Комплектация: насадка-пистолет, струйная трубка, фильтр для воды, шланг высокого давления. Высота корпуса: 98 см. Ширина корпуса: 40 см. Глубина корпуса: 38 см. Вес (без принадлежностей): 18.5 кг Бренд - ЗУБР. Производитель - Китай. Артикул - АВД-П180.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал - по цене 19070 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...