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Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367

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Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367 - фото 1
Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367 - фото 2
Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367 - фото 3
Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
25200
Подогрев воды
да
Функция автоматического отключения
да
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  • Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367 - фото 2
  • Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367 - фото 3
  • Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701975
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
120
Грязевая фреза комплекте
да
Производительность
25200
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Насадки
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
310
Высота, см
515
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х48х32
Вес, кг.
11

Описание товара Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367

Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367 предназначена для домашнего использования. Применяется для очистки машин, транспортных средств, инструментов, фасадов, террас, полов и бетонных дорожек путем удаления стойких загрязнений с использованием чистой воды с или без чистящего моющего средства.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
120
Грязевая фреза комплекте
да
Производительность
25200
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Насадки
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
310
Высота, см
515
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367 предназначена для домашнего использования. Применяется для очистки машин, транспортных средств, инструментов, фасадов, террас, полов и бетонных дорожек путем удаления стойких загрязнений с использованием чистой воды с или без чистящего моющего средства.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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