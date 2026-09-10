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Мойка высокого давления Интерскол АМ-170/2200 (640.1.0.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Интерскол АМ-170/2200 (640.1.0.00)

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Мойка высокого давления Интерскол АМ-170/2200 (640.1.0.00) - фото 1
Мойка высокого давления Интерскол АМ-170/2200 (640.1.0.00) - фото 2
Мойка высокого давления Интерскол АМ-170/2200 (640.1.0.00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления Интерскол АМ-170/2200 (640.1.0.00) - фото 1
  • Мойка высокого давления Интерскол АМ-170/2200 (640.1.0.00) - фото 2
  • Мойка высокого давления Интерскол АМ-170/2200 (640.1.0.00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
12 970 руб.  17 229 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341518
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
50х35х33
Вес, кг.
9.3

Описание товара Мойка высокого давления Интерскол АМ-170/2200 (640.1.0.00)

Мойка ИНТЕРСКОЛ АМ-170/2200 640.1.0.00 эффективно справляется с мойкой автомобилей, с очисткой фасадов и садовых дорожек. Оснащена функцией самовсасывания, что позволяет делать забор воды из водоёмов и колодцев. Электродвигатель защищен от перегрева и перегрузки, что гарантирует долгий срок службы. Модель имеет длинный электрический шнур и комплектуется шлангом длиной 8 метров для свободного перемещения оператора. Большие колеса и широкая рукоятка облегчают перемещение аппарата.



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Отзывы о товаре Мойка высокого давления Интерскол АМ-170/2200 (640.1.0.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка ИНТЕРСКОЛ АМ-170/2200 640.1.0.00 эффективно справляется с мойкой автомобилей, с очисткой фасадов и садовых дорожек. Оснащена функцией самовсасывания, что позволяет делать забор воды из водоёмов и колодцев. Электродвигатель защищен от перегрева и перегрузки, что гарантирует долгий срок службы. Модель имеет длинный электрический шнур и комплектуется шлангом длиной 8 метров для свободного перемещения оператора. Большие колеса и широкая рукоятка облегчают перемещение аппарата.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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