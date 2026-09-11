Top.Mail.Ru
Минимойка Karcher KHB 4-18 Plus Battery Set (1.328-230.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Минимойка Karcher KHB 4-18 Plus Battery Set (1.328-230.0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Минимойка Karcher KHB 4-18 Plus Battery Set (1.328-230.0) - фото 1
Минимойка Karcher KHB 4-18 Plus Battery Set (1.328-230.0) - фото 2
Минимойка Karcher KHB 4-18 Plus Battery Set (1.328-230.0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Минимойка Karcher KHB 4-18 Plus Battery Set (1.328-230.0) - фото 1
  • Минимойка Karcher KHB 4-18 Plus Battery Set (1.328-230.0) - фото 2
  • Минимойка Karcher KHB 4-18 Plus Battery Set (1.328-230.0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603889
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Вес, кг.
3

Описание товара Минимойка Karcher KHB 4-18 Plus Battery Set (1.328-230.0)

Минимойка Karcher KHB 4-18 Plus Battery Set (1.328-230.0)



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Karcher KHB 4-18 Plus Battery Set (1.328-230.0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Karcher
Описание
Минимойка Karcher KHB 4-18 Plus Battery Set (1.328-230.0)


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Karcher KHB 4-18 Plus Battery Set (1.328-230.0) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 18400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...