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Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт

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Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 1
Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 2
Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 3
Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 4
Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 5
Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 6
Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 7
Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 8
Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 9
Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 10
Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 11
Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 12
Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 13
Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минимойка
  • Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 1
  • Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 2
  • Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 3
  • Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 4
  • Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 5
  • Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 6
  • Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 7
  • Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 8
  • Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 9
  • Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 10
  • Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 11
  • Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 12
  • Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 13
  • Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
23 710 руб.  25 738 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217784
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Минимойка
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
8.8

Описание товара Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт

Моющий аппарат PATRIOT GT970 Imperial индукционный двигатель 322306097 - полупрофессиональная модель с продолжительным режимом работы. Оснащен индукционным электродвигателем для долгого срока службы. Имеет режим самовсасывания. Поставляется с насадками, фильтрами и необходимыми аксессуарами. Данная модель комплектуется катушкой для наматывания шланга. Бережно очищает кору дерева от мха и лишайника. Подходит для очистки строительного инструмента, мойки автомобилей, велосипедов, очистки стен и фасадов зданий, мойки дорожек и черепичных крыш.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Минимойка
Описание
Моющий аппарат PATRIOT GT970 Imperial индукционный двигатель 322306097 - полупрофессиональная модель с продолжительным режимом работы. Оснащен индукционным электродвигателем для долгого срока службы. Имеет режим самовсасывания. Поставляется с насадками, фильтрами и необходимыми аксессуарами. Данная модель комплектуется катушкой для наматывания шланга. Бережно очищает кору дерева от мха и лишайника. Подходит для очистки строительного инструмента, мойки автомобилей, велосипедов, очистки стен и фасадов зданий, мойки дорожек и черепичных крыш.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Patriot GT970 Imperial 2600Вт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 23710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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