Мойка высокого давления Зубр АВД-П225
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%10 070 руб. 23 738 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345744
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х40х40
Вес, кг.
27
Описание товара Мойка высокого давления Зубр АВД-П225
Мойка высокого давления ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ АВД-П225 предназначена для очистки от загрязнений автомобиля, садовой мебели, террас, дорожек, наружных стен. Оснащена бесщеточным двигателем, который не нагревается, тихо работает и не требует дополнительного обслуживания из-за отсутствия щеток. У мойки есть колеса и удлиненная рукоятка, что значительно упрощает перемещение аппарата по рабочей площадке. Система полной остановки: при отпускании курка пистолета двигатель останавливается, при нажатии - снова начинает работать. Это экономит энергию и увеличивает ресурс.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Мойка высокого давления ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ АВД-П225 предназначена для очистки от загрязнений автомобиля, садовой мебели, террас, дорожек, наружных стен. Оснащена бесщеточным двигателем, который не нагревается, тихо работает и не требует дополнительного обслуживания из-за отсутствия щеток. У мойки есть колеса и удлиненная рукоятка, что значительно упрощает перемещение аппарата по рабочей площадке. Система полной остановки: при отпускании курка пистолета двигатель останавливается, при нажатии - снова начинает работать. Это экономит энергию и увеличивает ресурс.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления Зубр АВД-П225 - этот товар вы можете купить по цене 10070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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