Минимойка Bosch UniversalAquatak 125 1500Вт (06008A7A00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Минимойка Bosch UniversalAquatak 125 1500Вт (06008A7A00)
Минимойка Bosch UniversalAquatak 125 помогает быстро и эффективно очистить требуемую поверхность от загрязнений и пыли. При работе устройство потребляет около 1500 Вт мощности. Забор воды осуществляется или напрямую из водопровода или из специальной емкости большого объема. Производительность устройства достаточно высокая – около 360 л/ч. Прибор может выдержать максимальное давление воды на уровне 125 Бар. Минимойка Bosch UniversalAquatak 125 работает от электрической сети питания напряжением 220 В. Сетевой шнур длиной 5 м наматывается в специальный отсек, благодаря чему устройство занимает меньше места и его легче транспортировать. Во время мойки можно использовать моющее средство, которое можно хранить в емкости объемом 450 мл. Это повышает эффективность процесса очистки. При недостаточном притоке воды двигатель автоматически отключается. Температура используемой воды не должна превышать отметки в 40°. Также двигатель оснащен встроенной защитой от перегрева, что способствует существенному продлению срока его службы.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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