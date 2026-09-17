Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225
Hanskonner HPW9225 – универсальная и производительная мойка высокого давления. Представляет оптимальное сочетание производительности, выверенной эргономики, и широкого функционала. Модель оснащена мощным 2500 Вт электромотором и трёхплунжерной алюминиевой помпой LifePlus, обеспечивающей производительность в 360 л/час, и рабочее давление в 130 бар – все это способствует быстрому и эффективному удалению даже самых стойких загрязнений. Безопасную и долговечную работу мойки гарантируют встроенная термозащита и автоматическая система с микровыключателем мгновенной остановки двигателя TotalStop. Важная особенность мойки Hanskonner HPW9225 – наличие функции самовсасывания SelfPrime, позволяющей полноценную эксплуатацию устройства даже при отсутствии условий для подключения к стационарному водопроводу – для забора воды могут использоваться любые открытые источники: ведро, бочка, бак и т д. Легкости подключения шланга и оснастки способствуют специальные быстросъемные соединения QuickConnect. Для предотвращения хранения мойки с остатками воды, предусмотрена специальная защита – пользователь не сможет отсоединить шланг от пистолета, пока на выключенном инструменте не будут слиты остатки воды нажатием на клавишу пистолета. Удобство перемещения достигается благодаря телескопической выдвижной рукояти, наличию педали опрокидывания для переведения мойки в транспортное положение и большим колесам.
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