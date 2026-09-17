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Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225

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Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 1
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 2
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 3
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 4
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 5
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 6
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 7
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 8
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 9
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 10
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 11
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 12
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 13
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 14
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 15
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 16
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 17
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 18
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 19
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 20
Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Производительность, л/ч
450
Длина шланга
7 м
Минимальное рабочее давление, Бар
130
Максимальное рабочее давление, Бар
190
Источник питания
от сети
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 1
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 2
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 3
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 4
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 5
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 6
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 7
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 8
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 9
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 10
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 11
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 12
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 13
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 14
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 15
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 16
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 17
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 18
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 19
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 20
  • Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743089
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Характеристики

Бренд
Hanskonner
Производительность, л/ч
450
Длина шланга
7 м
Минимальное рабочее давление, Бар
130
Максимальное рабочее давление, Бар
190
Возможность использовать моющее средство
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
475
Высота, мм
875
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х42х38
Вес, кг.
13.5

Описание товара Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225

Hanskonner HPW9225 – универсальная и производительная мойка высокого давления. Представляет оптимальное сочетание производительности, выверенной эргономики, и широкого функционала. Модель оснащена мощным 2500 Вт электромотором и трёхплунжерной алюминиевой помпой LifePlus, обеспечивающей производительность в 360 л/час, и рабочее давление в 130 бар – все это способствует быстрому и эффективному удалению даже самых стойких загрязнений. Безопасную и долговечную работу мойки гарантируют встроенная термозащита и автоматическая система с микровыключателем мгновенной остановки двигателя TotalStop. Важная особенность мойки Hanskonner HPW9225 – наличие функции самовсасывания SelfPrime, позволяющей полноценную эксплуатацию устройства даже при отсутствии условий для подключения к стационарному водопроводу – для забора воды могут использоваться любые открытые источники: ведро, бочка, бак и т д. Легкости подключения шланга и оснастки способствуют специальные быстросъемные соединения QuickConnect. Для предотвращения хранения мойки с остатками воды, предусмотрена специальная защита – пользователь не сможет отсоединить шланг от пистолета, пока на выключенном инструменте не будут слиты остатки воды нажатием на клавишу пистолета. Удобство перемещения достигается благодаря телескопической выдвижной рукояти, наличию педали опрокидывания для переведения мойки в транспортное положение и большим колесам.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Hanskonner HPW9225




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hanskonner
Производительность, л/ч
450
Длина шланга
7 м
Минимальное рабочее давление, Бар
130
Максимальное рабочее давление, Бар
190
Возможность использовать моющее средство
да
Источник питания
от сети
Длина, мм
475
Высота, мм
875
Страна производитель
Китай
Описание
Hanskonner HPW9225 – универсальная и производительная мойка высокого давления. Представляет оптимальное сочетание производительности, выверенной эргономики, и широкого функционала. Модель оснащена мощным 2500 Вт электромотором и трёхплунжерной алюминиевой помпой LifePlus, обеспечивающей производительность в 360 л/час, и рабочее давление в 130 бар – все это способствует быстрому и эффективному удалению даже самых стойких загрязнений. Безопасную и долговечную работу мойки гарантируют встроенная термозащита и автоматическая система с микровыключателем мгновенной остановки двигателя TotalStop. Важная особенность мойки Hanskonner HPW9225 – наличие функции самовсасывания SelfPrime, позволяющей полноценную эксплуатацию устройства даже при отсутствии условий для подключения к стационарному водопроводу – для забора воды могут использоваться любые открытые источники: ведро, бочка, бак и т д. Легкости подключения шланга и оснастки способствуют специальные быстросъемные соединения QuickConnect. Для предотвращения хранения мойки с остатками воды, предусмотрена специальная защита – пользователь не сможет отсоединить шланг от пистолета, пока на выключенном инструменте не будут слиты остатки воды нажатием на клавишу пистолета. Удобство перемещения достигается благодаря телескопической выдвижной рукояти, наличию педали опрокидывания для переведения мойки в транспортное положение и большим колесам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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