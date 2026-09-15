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Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0)

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Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 1
Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 2
Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 3
Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 4
Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 5
Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 6
Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 7
Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 8
Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 9
Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 10
Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 11
Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 12
Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 1
  • Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 2
  • Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 3
  • Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 4
  • Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 5
  • Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 6
  • Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 7
  • Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 8
  • Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 9
  • Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 10
  • Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 11
  • Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 12
  • Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640058
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х29
Вес, кг.
6.6

Описание товара Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0)

Практичный мобильный помощник, входящий в приложение K?rcher Home & Garden, позволяет любому владельцу аппарата высокого давления K 3 Power Control стать экспертом в деле наведения чистоты. Приложение содержит также важные сведения об аппарате, его применении и сервисном портале K?rcher. Подходящее давление легко устанавливается при помощи входящей в комплект поставки струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета G 120 Q Power Control, что гарантирует оптимальную очистку любой поверхности. Переход от чистки высоким давлением к нанесению чистящего средства не требует замены струйной трубки. Удобная работа с чистящими средствами обеспечивается встроенным бачком. Кроме того, аппарат K 3 Power Control впечатляет телескопической ручкой, выдвигаемой для его удобного перемещения на колесах и задвигаемой для хранения с экономией места, держателями для принадлежностей, системой Quick Connect и дополнительной опорой, повышающей устойчивость аппарата и используемой в качестве второй ручки при его укладке на хранение или в багажник автомобил



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Описание
Практичный мобильный помощник, входящий в приложение K?rcher Home & Garden, позволяет любому владельцу аппарата высокого давления K 3 Power Control стать экспертом в деле наведения чистоты. Приложение содержит также важные сведения об аппарате, его применении и сервисном портале K?rcher. Подходящее давление легко устанавливается при помощи входящей в комплект поставки струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета G 120 Q Power Control, что гарантирует оптимальную очистку любой поверхности. Переход от чистки высоким давлением к нанесению чистящего средства не требует замены струйной трубки. Удобная работа с чистящими средствами обеспечивается встроенным бачком. Кроме того, аппарат K 3 Power Control впечатляет телескопической ручкой, выдвигаемой для его удобного перемещения на колесах и задвигаемой для хранения с экономией места, держателями для принадлежностей, системой Quick Connect и дополнительной опорой, повышающей устойчивость аппарата и используемой в качестве второй ручки при его укладке на хранение или в багажник автомобил


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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