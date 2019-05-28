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Мойка Huter W135-AR

(1)
Артикул: 35635
Мойка Huter W135-AR
8 190 руб. 

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Артикул: 35635
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараМойки высокого давления
Максимальное давление135 бар
Производительность360 л/ч
Подогрев водынет
Грязевая фреза в комплектенет
Возможность забора воды из емкостинет
Возможность использовать моющее средствонет
Функция автоматического отключенияесть
Длина, см37
Высота, см84.5
Ширина, см32.5
Вес, кг7.6
бытовая мойка, давление до 135 бар, для сети 220/230 В В, производительность 360 л/час, потребляет 1.65 кВт


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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28.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
удобная в использовании, компактная, содержит барабан для шланга

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
эта мойка легко помещается в багажник, у нее есть ручка и колеса. Поэтому транспортировать и перемещать её не проблема. Удобный водяной пистолет который управляет мощностью струи. Можно использовать моющие средства. Теперь моя машина всегда блестит.

Самовывоз невозможен
Мойка Huter W135-AR - по цене 8190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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