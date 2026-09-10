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Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00)

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Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00) - фото 1
Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00) - фото 2
Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00) - фото 3
Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00) - фото 4
Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00) - фото 5
Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
1700
Производительность
22800
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
130
  • Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00) - фото 1
  • Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00) - фото 2
  • Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00) - фото 3
  • Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00) - фото 4
  • Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00) - фото 5
  • Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341520
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
130
Мощность двигателя
1700
Производительность
22800
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
130
Забор воды
да
Насадки
Насадка 3-в-1
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
410
Высота, см
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х36
Вес, кг.
13

Описание товара Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00)

Очиститель высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 Car Kit 0.615.992.61B предназначен для эффективной очистки различных поверхностей и автотранспорта. Он не нуждается в сборке и готов к работе сразу же после распаковки. Возможна работа без подключения к водопроводу благодаря функции самовсасывания.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 (06008A7B00)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
130
Мощность двигателя
1700
Производительность
22800
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
130
Забор воды
да
Насадки
Насадка 3-в-1
Возможность использовать моющее средство
да
Ширина, см
410
Высота, см
450
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Очиститель высокого давления Bosch UniversalAquatak 130 Car Kit 0.615.992.61B предназначен для эффективной очистки различных поверхностей и автотранспорта. Он не нуждается в сборке и готов к работе сразу же после распаковки. Возможна работа без подключения к водопроводу благодаря функции самовсасывания.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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