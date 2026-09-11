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Пистолет высокого давления Bort Pro Gun купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет высокого давления Bort Pro Gun

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Пистолет высокого давления Bort Pro Gun - фото 1
Пистолет высокого давления Bort Pro Gun - фото 2
Пистолет высокого давления Bort Pro Gun - фото 3
Пистолет высокого давления Bort Pro Gun - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Пистолет высокого давления Bort Pro Gun - фото 1
  • Пистолет высокого давления Bort Pro Gun - фото 2
  • Пистолет высокого давления Bort Pro Gun - фото 3
  • Пистолет высокого давления Bort Pro Gun - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651745
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х18х4
Вес, г.
400

Описание товара Пистолет высокого давления Bort Pro Gun

Пистолет высокого давления с резьбовыми креплениями М22х1,5. Имеет блокировку курка от случайного нажатия, металлический сердечник.

Отзывы о товаре Пистолет высокого давления Bort Pro Gun




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет высокого давления с резьбовыми креплениями М22х1,5. Имеет блокировку курка от случайного нажатия, металлический сердечник.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет высокого давления Bort Pro Gun - по цене 4140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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