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Минимойка RedVerg RD-HPW1200 1200Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка RedVerg RD-HPW1200 1200Вт

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Минимойка RedVerg RD-HPW1200 1200Вт - фото 1
Минимойка RedVerg RD-HPW1200 1200Вт - фото 2
Минимойка RedVerg RD-HPW1200 1200Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
1200
Производительность
372
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
60
Максимальное рабочее давление
70
Длина кабеля, м
5
  • Минимойка RedVerg RD-HPW1200 1200Вт - фото 1
  • Минимойка RedVerg RD-HPW1200 1200Вт - фото 2
  • Минимойка RedVerg RD-HPW1200 1200Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603879
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Характеристики

Бренд
REDVERG
Мощность двигателя
1200
Производительность
372
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
60
Максимальное рабочее давление
70
Длина кабеля, м
5
Высота, см
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х36х23
Вес, кг.
9

Описание товара Минимойка RedVerg RD-HPW1200 1200Вт

Минимойка RedVerg RD-HPW1200 1200Вт



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Отзывы о товаре Минимойка RedVerg RD-HPW1200 1200Вт




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Характеристики
Бренд
REDVERG
Мощность двигателя
1200
Производительность
372
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
60
Максимальное рабочее давление
70
Длина кабеля, м
5
Высота, см
360
Страна производитель
Китай
Описание
Минимойка RedVerg RD-HPW1200 1200Вт


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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