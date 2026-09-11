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Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO

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Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
8 820 руб.  9 686 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568277
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
69х37х32
Вес, кг.
7.5

Описание товара Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO

Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO предназначена для мойки транспортных средств, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях. Мойка обладает функцией защиты от случайного запуска. Колеса и ручка для перемещения позволяют легко и быстро переносить мойку к местам выполнения работ. Модель оснащена катушкой и держателем для аккуратного хранения провода и шланга высокого давления.



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Отзывы о товаре Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO предназначена для мойки транспортных средств, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях. Мойка обладает функцией защиты от случайного запуска. Колеса и ручка для перемещения позволяют легко и быстро переносить мойку к местам выполнения работ. Модель оснащена катушкой и держателем для аккуратного хранения провода и шланга высокого давления.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO - стоимость товара 8820 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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