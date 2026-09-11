Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%8 820 руб. 9 686 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568277
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
69х37х32
Вес, кг.
7.5
Описание товара Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO
Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO предназначена для мойки транспортных средств, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях. Мойка обладает функцией защиты от случайного запуска. Колеса и ручка для перемещения позволяют легко и быстро переносить мойку к местам выполнения работ. Модель оснащена катушкой и держателем для аккуратного хранения провода и шланга высокого давления.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 150 руб.2288 руб. в СплитМойка высокого давления Bort BHR-2000M
-
В наличииЦена 9 360 руб.2340 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, ...
-
В наличииЦена 9 440 руб.2360 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт
-
В наличииЦена 9 750 руб.2438 руб. в СплитМойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro
-
В наличииЦена 10 330 руб. 21 860 руб.2583 руб. в СплитМинимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0)
-
В наличииЦена 10 910 руб.2728 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт
-
В наличииЦена 11 040 руб.2760 руб. в СплитМойка высокого давления Bort BHR-2100M
-
В наличииЦена 11 760 руб.2940 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58264, R-200D, 2400 Вт, ...
-
В наличииЦена 12 430 руб.3108 руб. в СплитМинимойка Patriot GT590 Imperial 2050Вт (322306098)
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт,...
-
В наличииЦена 15 040 руб.3760 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт,...
-
В наличииЦена 15 300 руб. 24 080 руб.3825 руб. в СплитМойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 ...
Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO предназначена для мойки транспортных средств, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях. Мойка обладает функцией защиты от случайного запуска. Колеса и ручка для перемещения позволяют легко и быстро переносить мойку к местам выполнения работ. Модель оснащена катушкой и держателем для аккуратного хранения провода и шланга высокого давления.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO - стоимость товара 8820 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO