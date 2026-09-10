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Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01)

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Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 1
Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 2
Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 3
Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 4
Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 5
Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 6
Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 7
Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 1
  • Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 2
  • Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 3
  • Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 4
  • Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 5
  • Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 6
  • Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 7
  • Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341519
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
7

Описание товара Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01)

Мойка высокого давления – это удобное решение для регулярной очистки грязных поверхностей. Пистолет Bosch 360° позволяет легко очищать труднодоступные места. Управление одной рукой повышает свободу действий и управляемость, что позволяет быстрее получить результаты. Кроме того, веерную насадку можно регулировать в диапазоне от мощной струи до бережной мойки в зависимости от выполняемой задачи. EasyAquatak 100 можно использовать для очистки автомобилей, мусорных баков, садовой мебели и окон. Кроме того, предусмотрена насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением, одновременно наносящая моющее средство для глубокой очистки.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка высокого давления – это удобное решение для регулярной очистки грязных поверхностей. Пистолет Bosch 360° позволяет легко очищать труднодоступные места. Управление одной рукой повышает свободу действий и управляемость, что позволяет быстрее получить результаты. Кроме того, веерную насадку можно регулировать в диапазоне от мощной струи до бережной мойки в зависимости от выполняемой задачи. EasyAquatak 100 можно использовать для очистки автомобилей, мусорных баков, садовой мебели и окон. Кроме того, предусмотрена насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением, одновременно наносящая моющее средство для глубокой очистки.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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