Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01)
Мойка высокого давления – это удобное решение для регулярной очистки грязных поверхностей. Пистолет Bosch 360° позволяет легко очищать труднодоступные места. Управление одной рукой повышает свободу действий и управляемость, что позволяет быстрее получить результаты. Кроме того, веерную насадку можно регулировать в диапазоне от мощной струи до бережной мойки в зависимости от выполняемой задачи. EasyAquatak 100 можно использовать для очистки автомобилей, мусорных баков, садовой мебели и окон. Кроме того, предусмотрена насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением, одновременно наносящая моющее средство для глубокой очистки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт,...
-
В наличииЦена 15 040 руб.3760 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт,...
-
В наличииЦена 15 300 руб. 24 080 руб.3825 руб. в СплитМойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 ...
-
В наличииЦена 15 370 руб.3843 руб. в СплитМойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0)
-
В наличииЦена 17 620 руб.4405 руб. в СплитМинимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0)
-
В наличииЦена 17 730 руб.4433 руб. в СплитМойка высокого давления Hanskonner HPW9225
-
В наличииЦена 18 360 руб.4590 руб. в СплитSTEHER 200 Атм, 2600 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-280...
-
В наличииЦена 18 880 руб.4720 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал
-
В наличииЦена 19 660 руб.4915 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58271, K 50 Power, 2100 ...
-
В наличииЦена 20 710 руб.5178 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 ...
-
В наличииЦена 22 620 руб.5655 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58273, K 90 Power, 3100 ...
-
В наличииЦена 22 720 руб.5680 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 200 Атм, 2600 Вт, Профессионал
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (06008A7E01)