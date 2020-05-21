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Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (0.600.8A7.E00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (0.600.8A7.E00)

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Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (0.600.8A7.E00) - фото 1
Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (0.600.8A7.E00) - фото 2
Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (0.600.8A7.E00) - фото 3
Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (0.600.8A7.E00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (0.600.8A7.E00) - фото 1
  • Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (0.600.8A7.E00) - фото 2
  • Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (0.600.8A7.E00) - фото 3
  • Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (0.600.8A7.E00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
9 070 руб.  10 371 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181784
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х19
Вес, кг.
7

Описание товара Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (0.600.8A7.E00)

Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (0.600.8A7.E00)



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (0.600.8A7.E00)

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2020
Анжелика Г.

Достоинства:
Цена. Поворотный пистолет.

Недостатки:
Короткий и "деревянный" шланг ВД. Бачка с пеной-один раз машину обойти.

Комментарий:
Если бюджет небольшой-можно брать. Свои функции выполняет.



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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 100 (0.600.8A7.E00)


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2020
Анжелика Г.

Достоинства:
Цена. Поворотный пистолет.

Недостатки:
Короткий и "деревянный" шланг ВД. Бачка с пеной-один раз машину обойти.

Комментарий:
Если бюджет небольшой-можно брать. Свои функции выполняет.


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