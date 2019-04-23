Мойка Huter W165-QL (70/8/12)

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Мойки высокого давления
|Максимальное давление
|165 бар
|Производительность
|375 л/ч
|Подогрев воды
|нет
|Грязевая фреза в комплекте
|нет
|Возможность забора воды из емкости
|есть
|Возможность использовать моющее средство
|нет
|Функция автоматического отключения
|нет
|Длина, см
|32
|Высота, см
|87
|Ширина, см
|31
|Вес, кг
|9.77
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23.04.2019
Цена Металлическая помпа
Недостатки:
Шланг дубовый и короткий Пеногенератор(этим грешат все производители)
Комментарий:
В эксплуатации 2 сезон:летом моем каждые выходные, часто по 2 машины,пока не начнуться морозы,и даже зимой 2 раза мыли при +1С. Сразу докупил пеногенератор аналог LS3,причем в авито продают дешевле чем на aliexpress. Пену использую grass, часто продают на авито чумарные очень дёшево. В этом году купил шланг 10м: долго искал, и ВНИМАНИЕ, подходит от моек Champion. Еще раз Внимание: как только закончиться гарантия, откройте корпус и затяните все болты, т.к. много случаев самопроизвольного откручивания, и заклинивания механизмов. Также необходимо поменять масло в редукторе, хотя бы раз в 2 года. Тогда аппарат прослужит вам по дольше. Кстатье, в случае с мойками ВД, вес это признак качества, т.е. больше металлических деталей.