Top.Mail.Ru
Мойка Huter W165-QL (70/8/12) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мойка Huter W165-QL (70/8/12)

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 1
Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 2
Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 3
Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 4
Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 5
Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 6
Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 7
Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 8
Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 9
Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 1
  • Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 2
  • Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 3
  • Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 4
  • Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 5
  • Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 6
  • Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 7
  • Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 8
  • Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 9
  • Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 51042
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
49х48х33
Вес, кг.
9.77

Описание товара Мойка Huter W165-QL (70/8/12)

Мойка Huter W165-QL (70/8/12). Максимальное давление: 165 бар. Производитель: Германия. Комплектация: пистолет-распылитель / шланг высокого давления / барабан для шланга / струйная трубка / пенная насадка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка Huter W165-QL (70/8/12)

Источник: Яндекс Маркет
23.04.2019
Marsel

Достоинства:
Цена Металлическая помпа

Недостатки:
Шланг дубовый и короткий Пеногенератор(этим грешат все производители)

Комментарий:
В эксплуатации 2 сезон:летом моем каждые выходные, часто по 2 машины,пока не начнуться морозы,и даже зимой 2 раза мыли при +1С. Сразу докупил пеногенератор аналог LS3,причем в авито продают дешевле чем на aliexpress. Пену использую grass, часто продают на авито чумарные очень дёшево. В этом году купил шланг 10м: долго искал, и ВНИМАНИЕ, подходит от моек Champion. Еще раз Внимание: как только закончиться гарантия, откройте корпус и затяните все болты, т.к. много случаев самопроизвольного откручивания, и заклинивания механизмов. Также необходимо поменять масло в редукторе, хотя бы раз в 2 года. Тогда аппарат прослужит вам по дольше. Кстатье, в случае с мойками ВД, вес это признак качества, т.е. больше металлических деталей.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка Huter W165-QL (70/8/12). Максимальное давление: 165 бар. Производитель: Германия. Комплектация: пистолет-распылитель / шланг высокого давления / барабан для шланга / струйная трубка / пенная насадка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2019
Marsel

Достоинства:
Цена Металлическая помпа

Недостатки:
Шланг дубовый и короткий Пеногенератор(этим грешат все производители)

Комментарий:
В эксплуатации 2 сезон:летом моем каждые выходные, часто по 2 машины,пока не начнуться морозы,и даже зимой 2 раза мыли при +1С. Сразу докупил пеногенератор аналог LS3,причем в авито продают дешевле чем на aliexpress. Пену использую grass, часто продают на авито чумарные очень дёшево. В этом году купил шланг 10м: долго искал, и ВНИМАНИЕ, подходит от моек Champion. Еще раз Внимание: как только закончиться гарантия, откройте корпус и затяните все болты, т.к. много случаев самопроизвольного откручивания, и заклинивания механизмов. Также необходимо поменять масло в редукторе, хотя бы раз в 2 года. Тогда аппарат прослужит вам по дольше. Кстатье, в случае с мойками ВД, вес это признак качества, т.е. больше металлических деталей.


Мойка Huter W165-QL (70/8/12) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...