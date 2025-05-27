Мойка высокого давления Bort BHR-2700-R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2500
Максимальное рабочее давление
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%22 690 руб. 30 927 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602884
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2500
Максимальное рабочее давление
180
Забор воды
да
Насадки
есть, 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х50х37
Вес, кг.
11.5
Описание товара Мойка высокого давления Bort BHR-2700-R
Мойка высокого давления BORT BHR-2700-R 93416114 поможет без особого труда добиться идеальной чистоты и блеска там, где присутствуют загрязненные поверхности. В конструкции аппарата предусмотрено 2 колеса и рукоятка для комфортного перемещения по рабочей территории. Модель работает от электросети, проста в использовании и не требует сложного технического обслуживания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2500
Максимальное рабочее давление
180
Забор воды
да
Насадки
есть, 5 шт
Страна производитель
Китай
Мойка высокого давления BORT BHR-2700-R 93416114 поможет без особого труда добиться идеальной чистоты и блеска там, где присутствуют загрязненные поверхности. В конструкции аппарата предусмотрено 2 колеса и рукоятка для комфортного перемещения по рабочей территории. Модель работает от электросети, проста в использовании и не требует сложного технического обслуживания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Достоинства:
Комментарий:
Мойка пришла быстро, коробка целая. Работает, забирает с посторонней ёмкости. Шланг для забора воды в комплект не входит.
Достоинства:
Комментарий:
Нет шланга забора воды. А товар хороший
Достоинства:
Комментарий:
мой огонь, жена случайно руку порезала жёлтой фрезой, намотка шланга хрен пойми как надо что бы было удобно, нет инструкции по сборке, пенник отличный, провод длинный,шланг вообще длинный, полный комплект кайф что фильтр на входе есть заводской, точно не слабее к5 от керхера, наверное даже сильнее.
Достоинства:
Комментарий:
супер вещь, протестировали с мужем на машинах, нам всё нравится. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Для мойки машины в домашних условиях самое то, в принципе давления хватает, мойкой доволен! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
в целом не плохо, давление хорошее. но почему то фрезы с трудом одеваются, а пенник хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
всё целое, ещё не побывал, надеюсь
Достоинства:
Комментарий:
отлично моет, правда пришлось заменить одно уплотнительное кольцо
Достоинства:
Комментарий:
мойка крутая,мощная,удобная,пользуемся с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Доставили все целое пока в работе не пробовал с виду все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Попробывал в работе меня всё устраивает, спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Мойка бомба честно говоря. Все работает законно, покупкой очень доволен. Так что рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
проверил в работе пока все хорошо, наверно надо будет через пол годика ещё раз отписать
Достоинства:
Комментарий:
все пришло в отллтсно состочнии. проверю позже
Достоинства:
Комментарий:
испытал. мойка крутая! плюсы и минусы добавлю после.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо моет. Мужу понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Добрый день, на этом этапе ожидания оправданы на 100 процентов, покупкой доволен как слон. давно мечтал о собственной мойке. При правильной эксплуатации очень надеюсь что прослужит очень долго, всем добра друзья. Видео прикрепил, как помою машину дополню отзыв, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Длинный провод и шланг, легкосьемные сопла - на вид добротная, эксплуатация покажет
Достоинства:
Комментарий:
всё супер. рекомендую к покупке. до это было много кёрхеров. но этот по мощности ни чем не хуже, даже может и лучше Керхера.
Достоинства:
Комментарий:
гудит, плохо всасывает воду
Достоинства:
Комментарий:
Давление не хуже чем в Керхере К5, зато в два раза дешевле и гораздо удобнее
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мойка , за эту цену , не понравилось что шланг высокого давления со стороны колесиков, как бы это не сломать , лучше бы с одой стороны были оба шланга. давление нормальное , тут многие думают что давление 180бар , ну вы все заблуждаетесь , давление тут как и указано рабочее и это 140 бар , его думаю точно выдает . гарантия не особо радует , там указано что не оказывают бесплатно если вышел ресурс , но вот в характеристиках вы точно не найдёте какой у товара ресурс на тот или иной узел ,как доказывать что не страус не понятно( очень надеюсь что будет работать долго и без проблем)
Достоинства:
Комментарий:
Неплохо, полный комплект распылителей и пенный пистолет, длинный моечный шланг, и, что приятно, длинный толстый кабель питания, не огрызок. Даже салфетку для протирки положили и муфту для подключения воды. Мойка достаточно экономичная, расход воды небольшой.
Достоинства:
Комментарий:
В последнем обновлении данной модели появилась ниша для крепления бачка под шампунь. По соотношению цена-качество неплохой вариант, по сравнению со старой мойкой Bosh akva 100 эта намного мощнее. При регистрации на сайте после покупки гарантия продлевается до 5 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь не разочарует. Позже дополню отзыв. Мойка порадовала, давление отличное, шланг длинный и в +4 градуса мягкий и не путается. При заказе мойки сразу заказал веерную насадку, она так же отлично справляется по плитке, крашеным шубой стенам и машину отбивает грязь. Для ее хранения есть отверстие в ручке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная альтернатива керхер за свои деньги, берите не пожалеете!
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал какую купить мойку. Друг посоветовал купить. Я доволен. Работает отлично. Шланг мягкий 10 метров. удобно. Все ок. Все пришло в зборе.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась мойка, хорошая качественная упаковка, мойка довольно мощная фрезой краску снимает на заборе, машину мыть одно удовольствие
Мойка высокого давления Bort BHR-2700-R - по цене 22690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bort BHR-2700-R
Достоинства:
Комментарий:
Мойка пришла быстро, коробка целая. Работает, забирает с посторонней ёмкости. Шланг для забора воды в комплект не входит.
Достоинства:
Комментарий:
Нет шланга забора воды. А товар хороший
Достоинства:
Комментарий:
мой огонь, жена случайно руку порезала жёлтой фрезой, намотка шланга хрен пойми как надо что бы было удобно, нет инструкции по сборке, пенник отличный, провод длинный,шланг вообще длинный, полный комплект кайф что фильтр на входе есть заводской, точно не слабее к5 от керхера, наверное даже сильнее.
Достоинства:
Комментарий:
супер вещь, протестировали с мужем на машинах, нам всё нравится. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Для мойки машины в домашних условиях самое то, в принципе давления хватает, мойкой доволен! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
в целом не плохо, давление хорошее. но почему то фрезы с трудом одеваются, а пенник хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
всё целое, ещё не побывал, надеюсь
Достоинства:
Комментарий:
отлично моет, правда пришлось заменить одно уплотнительное кольцо
Достоинства:
Комментарий:
мойка крутая,мощная,удобная,пользуемся с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Доставили все целое пока в работе не пробовал с виду все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Попробывал в работе меня всё устраивает, спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Мойка бомба честно говоря. Все работает законно, покупкой очень доволен. Так что рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
проверил в работе пока все хорошо, наверно надо будет через пол годика ещё раз отписать
Достоинства:
Комментарий:
все пришло в отллтсно состочнии. проверю позже
Достоинства:
Комментарий:
испытал. мойка крутая! плюсы и минусы добавлю после.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо моет. Мужу понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Добрый день, на этом этапе ожидания оправданы на 100 процентов, покупкой доволен как слон. давно мечтал о собственной мойке. При правильной эксплуатации очень надеюсь что прослужит очень долго, всем добра друзья. Видео прикрепил, как помою машину дополню отзыв, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Длинный провод и шланг, легкосьемные сопла - на вид добротная, эксплуатация покажет
Достоинства:
Комментарий:
всё супер. рекомендую к покупке. до это было много кёрхеров. но этот по мощности ни чем не хуже, даже может и лучше Керхера.
Достоинства:
Комментарий:
гудит, плохо всасывает воду
Достоинства:
Комментарий:
Давление не хуже чем в Керхере К5, зато в два раза дешевле и гораздо удобнее
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мойка , за эту цену , не понравилось что шланг высокого давления со стороны колесиков, как бы это не сломать , лучше бы с одой стороны были оба шланга. давление нормальное , тут многие думают что давление 180бар , ну вы все заблуждаетесь , давление тут как и указано рабочее и это 140 бар , его думаю точно выдает . гарантия не особо радует , там указано что не оказывают бесплатно если вышел ресурс , но вот в характеристиках вы точно не найдёте какой у товара ресурс на тот или иной узел ,как доказывать что не страус не понятно( очень надеюсь что будет работать долго и без проблем)
Достоинства:
Комментарий:
Неплохо, полный комплект распылителей и пенный пистолет, длинный моечный шланг, и, что приятно, длинный толстый кабель питания, не огрызок. Даже салфетку для протирки положили и муфту для подключения воды. Мойка достаточно экономичная, расход воды небольшой.
Достоинства:
Комментарий:
В последнем обновлении данной модели появилась ниша для крепления бачка под шампунь. По соотношению цена-качество неплохой вариант, по сравнению со старой мойкой Bosh akva 100 эта намного мощнее. При регистрации на сайте после покупки гарантия продлевается до 5 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь не разочарует. Позже дополню отзыв. Мойка порадовала, давление отличное, шланг длинный и в +4 градуса мягкий и не путается. При заказе мойки сразу заказал веерную насадку, она так же отлично справляется по плитке, крашеным шубой стенам и машину отбивает грязь. Для ее хранения есть отверстие в ручке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная альтернатива керхер за свои деньги, берите не пожалеете!
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирал какую купить мойку. Друг посоветовал купить. Я доволен. Работает отлично. Шланг мягкий 10 метров. удобно. Все ок. Все пришло в зборе.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась мойка, хорошая качественная упаковка, мойка довольно мощная фрезой краску снимает на заборе, машину мыть одно удовольствие