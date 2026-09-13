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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2000
Производительность, л/ч
450
Длина шланга
8 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
50
Минимальное рабочее давление, Бар
110
Максимальное рабочее давление, Бар
110
Колеса
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722861
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Описание товара Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371
Мойка высокого давления Ryobi — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для различных задач по очистке. Благодаря мощному двигателю в 2000 Вт, она обеспечивает высокую производительность до 450 литров в час. Максимальное рабочее давление достигает 150 бар, что позволяет справляться даже с самыми трудноудаляемыми загрязнениями.
Эта мойка оснащена функцией забора воды, что делает её особенно удобной при отсутствии прямого подключения к водопроводу. Она также поддерживает использование моющих средств, что позволяет добиться еще более эффективной очистки.
Свой вес в 11,17 кг и колеса делают устройство мобильным и удобным в перемещении, а большая длина шланга в 8 метров обеспечивает достаточную свободу действий при работе.
Ryobi предлагает возможность использовать воду с температурой на входе до 50 градусов Цельсия, хотя подогрев воды не предусмотрен. Компактные габариты с высотой 1025 мм позволяют удобно хранить устройство, когда оно не используется.
Эта мойка высокого давления питается от сети, что обеспечивает стабильную работу без необходимости зарядки или замены аккумуляторов. Ryobi — это бренд, известный своим качеством и надежностью, поэтому эта модель станет отличным выбором для вашего дома или профессионального использования.
Мойка высокого давления Ryobi — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для различных задач по очистке. Благодаря мощному двигателю в 2000 Вт, она обеспечивает высокую производительность до 450 литров в час. Максимальное рабочее давление достигает 150 бар, что позволяет справляться даже с самыми трудноудаляемыми загрязнениями.
Эта мойка оснащена функцией забора воды, что делает её особенно удобной при отсутствии прямого подключения к водопроводу. Она также поддерживает использование моющих средств, что позволяет добиться еще более эффективной очистки.
Свой вес в 11,17 кг и колеса делают устройство мобильным и удобным в перемещении, а большая длина шланга в 8 метров обеспечивает достаточную свободу действий при работе.
Ryobi предлагает возможность использовать воду с температурой на входе до 50 градусов Цельсия, хотя подогрев воды не предусмотрен. Компактные габариты с высотой 1025 мм позволяют удобно хранить устройство, когда оно не используется.
Эта мойка высокого давления питается от сети, что обеспечивает стабильную работу без необходимости зарядки или замены аккумуляторов. Ryobi — это бренд, известный своим качеством и надежностью, поэтому эта модель станет отличным выбором для вашего дома или профессионального использования.
Мойка высокого давления Ryobi RY150PWA 5133005371 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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