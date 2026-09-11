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Мойка высокого давления аккумуляторная ZITREK ZKCW20, 30 бар, 1x4.0Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления аккумуляторная ZITREK ZKCW20, 30 бар, 1x4.0Ач

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Мойка высокого давления аккумуляторная ZITREK ZKCW20, 30 бар, 1x4.0Ач
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604618
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Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
33х31х12
Вес, кг.
2.94

Описание товара Мойка высокого давления аккумуляторная ZITREK ZKCW20, 30 бар, 1x4.0Ач

Мойка высокого давления аккумуляторная ZITREK ZKCW20 предназначена для мойки транспортных средств, окон, фасадов, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления аккумуляторная ZITREK ZKCW20, 30 бар, 1x4.0Ач




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Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка высокого давления аккумуляторная ZITREK ZKCW20 предназначена для мойки транспортных средств, окон, фасадов, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления аккумуляторная ZITREK ZKCW20, 30 бар, 1x4.0Ач - по цене 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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