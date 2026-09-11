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Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R

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Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 1
Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 2
Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 3
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Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 7
Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 8
Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 9
Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 1
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 2
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 3
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 4
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 5
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 6
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 7
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 8
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 9
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602885
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х50х37
Вес, кг.
22.1

Описание товара Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R

Мойка высокого давления BORT KEX-2700-R 93416145 поможет без особого труда добиться идеальной чистоты и блеска там, где присутствуют загрязненные поверхности. В конструкции аппарата предусмотрена рукоятка для комфортного перемещения по рабочей территории. Модель работает от электросети, проста в использовании и не требует сложного технического обслуживания.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления BORT KEX-2700-R 93416145 поможет без особого труда добиться идеальной чистоты и блеска там, где присутствуют загрязненные поверхности. В конструкции аппарата предусмотрена рукоятка для комфортного перемещения по рабочей территории. Модель работает от электросети, проста в использовании и не требует сложного технического обслуживания.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 30390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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