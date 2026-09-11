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Минимойка Karcher KHB 4-18 Battery Set (1.328-210.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Karcher KHB 4-18 Battery Set (1.328-210.0)

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Минимойка Karcher KHB 4-18 Battery Set (1.328-210.0) - фото 1
Минимойка Karcher KHB 4-18 Battery Set (1.328-210.0) - фото 2
Минимойка Karcher KHB 4-18 Battery Set (1.328-210.0) - фото 3
Минимойка Karcher KHB 4-18 Battery Set (1.328-210.0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Минимойка Karcher KHB 4-18 Battery Set (1.328-210.0) - фото 1
  • Минимойка Karcher KHB 4-18 Battery Set (1.328-210.0) - фото 2
  • Минимойка Karcher KHB 4-18 Battery Set (1.328-210.0) - фото 3
  • Минимойка Karcher KHB 4-18 Battery Set (1.328-210.0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603887
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
29х23х9
Вес, кг.
2.7

Описание товара Минимойка Karcher KHB 4-18 Battery Set (1.328-210.0)

Аппарат среднего давления Karcher KHB 4-18 Battery Set 1.328-210.0 подходит для очистки садового и игрового инвентаря, цветочных горшков, мусорных контейнеров, садовых заборчиков, мебели и велосипедов. Небольшие габариты и вес гарантируют компактность при хранении и удобство транспортировки. Работа от аккумулятора обеспечивает высокую мобильность, простоту обслуживания и независимость от источников питания. Эффективная очистка. Комплектуется веерным и роторным соплом для очистки легких и стойких загрязнений.



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Отзывы о товаре Минимойка Karcher KHB 4-18 Battery Set (1.328-210.0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Аппарат среднего давления Karcher KHB 4-18 Battery Set 1.328-210.0 подходит для очистки садового и игрового инвентаря, цветочных горшков, мусорных контейнеров, садовых заборчиков, мебели и велосипедов. Небольшие габариты и вес гарантируют компактность при хранении и удобство транспортировки. Работа от аккумулятора обеспечивает высокую мобильность, простоту обслуживания и независимость от источников питания. Эффективная очистка. Комплектуется веерным и роторным соплом для очистки легких и стойких загрязнений.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Минимойка Karcher KHB 4-18 Battery Set (1.328-210.0) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 19220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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