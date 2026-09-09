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Минимойка Huter W195-ARV 2500Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Huter W195-ARV 2500Вт

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Минимойка Huter W195-ARV 2500Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минимойка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217769
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Минимойка
Размеры в упаковке, см
54х50х32
Вес, кг.
10.37

Описание товара Минимойка Huter W195-ARV 2500Вт

HUTER W195-ARV — мойка высокого давления, предназначенная для очистки от загрязнений автомобилей, мотоциклов, велотехники, сельскохозяйственных агрегатов, а также элементов фасадов зданий. Мойка очищает поверхности струей чистой воды или воды, с добавлением специальных моющих составов через встроенный пеногенератор. Струя воды подаётся специальным пистолетом-распылителем с рабочим давлением 130 бар, при максимально возможных показателях напора в 195 бар. Расход воды при рабочем давлении – 420 л/час. Пистолет-распылитель соединён шлангом длиной 8 м. Для удобства использования, пластиковый корпус агрегата имеет колеса для перемещения и активный барабан для расположения соединительного шланга.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Huter W195-ARV 2500Вт




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Минимойка
Описание
HUTER W195-ARV — мойка высокого давления, предназначенная для очистки от загрязнений автомобилей, мотоциклов, велотехники, сельскохозяйственных агрегатов, а также элементов фасадов зданий. Мойка очищает поверхности струей чистой воды или воды, с добавлением специальных моющих составов через встроенный пеногенератор. Струя воды подаётся специальным пистолетом-распылителем с рабочим давлением 130 бар, при максимально возможных показателях напора в 195 бар. Расход воды при рабочем давлении – 420 л/час. Пистолет-распылитель соединён шлангом длиной 8 м. Для удобства использования, пластиковый корпус агрегата имеет колеса для перемещения и активный барабан для расположения соединительного шланга.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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