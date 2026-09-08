Top.Mail.Ru
Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 1
Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 2
Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 3
Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 4
Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 5
Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 6
Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 7
Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 8
Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 9
Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 10
Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 11
Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 12
Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 1
  • Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 2
  • Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 3
  • Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 4
  • Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 5
  • Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 6
  • Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 7
  • Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 8
  • Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 9
  • Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 10
  • Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 11
  • Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 12
  • Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109070
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
960

Описание товара Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная

Клавиатура A4Tech представляет собой надежное и функциональное устройство для вашего ПК. Она оснащена JIS раскладкой и насчитывает 104 клавиши, что обеспечивает удобство при наборе текста и работе с различными программами. Мембранный тип клавиатуры гарантирует тихую и мягкую работу, что особенно важно при длительном использовании. Отсутствие тачпада компенсируется высокой эргономичностью и простотой управления. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал, позволяя свободно пользоваться клавиатурой на расстоянии до 15 метров от компьютера. Это обеспечивает максимальную свободу перемещения и организует рабочее пространство без лишних проводов. Изящный черный цвет корпуса прекрасно вписывается в современный интерьер, добавляя стиль и элегантность вашему рабочему месту. В комплект также входит беспроводная мышь, питанием которой служит одна батарейка типа AA, что делает устройство автономным и экономичным в потреблении энергии. Наличие функциональной клавиши (Fn) расширяет возможности управления и обеспечивает быстрый доступ к различным командам и функциям. Это особенно удобно при выполнении повседневных задач и многозадачности.

Отзывы о товаре Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech представляет собой надежное и функциональное устройство для вашего ПК. Она оснащена JIS раскладкой и насчитывает 104 клавиши, что обеспечивает удобство при наборе текста и работе с различными программами. Мембранный тип клавиатуры гарантирует тихую и мягкую работу, что особенно важно при длительном использовании. Отсутствие тачпада компенсируется высокой эргономичностью и простотой управления. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал, позволяя свободно пользоваться клавиатурой на расстоянии до 15 метров от компьютера. Это обеспечивает максимальную свободу перемещения и организует рабочее пространство без лишних проводов. Изящный черный цвет корпуса прекрасно вписывается в современный интерьер, добавляя стиль и элегантность вашему рабочему месту. В комплект также входит беспроводная мышь, питанием которой служит одна батарейка типа AA, что делает устройство автономным и экономичным в потреблении энергии. Наличие функциональной клавиши (Fn) расширяет возможности управления и обеспечивает быстрый доступ к различным командам и функциям. Это особенно удобно при выполнении повседневных задач и многозадачности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...