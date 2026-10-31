Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%490 руб. 680 руб.
В наличии
Код товара: 486100
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
490 руб. -28%
680 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, кг.
1.02
Описание товара Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL)
Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Клавиши классического типа, высокий ход. Большая клавиша Enter. Яркая желтая кириллица.
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Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Клавиши классического типа, высокий ход. Большая клавиша Enter. Яркая желтая кириллица.
Купить Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL) - по цене 490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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