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Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL)

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Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL) - фото 1
Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL) - фото 2
Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL) - фото 3
Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
  • Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL) - фото 1
  • Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL) - фото 2
  • Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL) - фото 3
  • Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
490 руб.  680 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 486100
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL)
490 руб. -28%
680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Клавиатуры
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, кг.
1.02

Описание товара Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL)

Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Клавиши классического типа, высокий ход. Большая клавиша Enter. Яркая желтая кириллица.

Отзывы о товаре Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL)




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Клавиатуры
Описание
Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Клавиши классического типа, высокий ход. Большая клавиша Enter. Яркая желтая кириллица.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура Гарнизон GK-100XL black (GK-100XL) - по цене 490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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