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Клавиатура KS-is Kyby KS-343 USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура KS-is Kyby KS-343 USB

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Клавиатура KS-is Kyby KS-343 USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
490 руб.  770 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 363107
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура KS-is Kyby KS-343 USB
490 руб. -36%
770 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KS-is
Тип товара
Клавиатуры
Размеры в упаковке, см
20х12х3
Вес, кг.
1.02

Описание товара Клавиатура KS-is Kyby KS-343 USB

Клавиатура дополнительная KS-is Kyby KS-343 - это стандартный цифровой блок компьютерной клавиатуры, выполненный в отдельном корпусе. При помощи USB разъема цифровая клавиатура может быть подключена к ПК, ноутбуку, планшетному компьютеру или другим цифровым устройствам. Клавиатура имеет 18 клавиш и обеспечивает максимально комфортную работу с цифрами. Для подключения дополнительной цифровой клавиатуры не требуется установки дополнительных драйверов.

Отзывы о товаре Клавиатура KS-is Kyby KS-343 USB




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Характеристики
Бренд
KS-is
Тип товара
Клавиатуры
Описание
Клавиатура дополнительная KS-is Kyby KS-343 - это стандартный цифровой блок компьютерной клавиатуры, выполненный в отдельном корпусе. При помощи USB разъема цифровая клавиатура может быть подключена к ПК, ноутбуку, планшетному компьютеру или другим цифровым устройствам. Клавиатура имеет 18 клавиш и обеспечивает максимально комфортную работу с цифрами. Для подключения дополнительной цифровой клавиатуры не требуется установки дополнительных драйверов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура KS-is Kyby KS-343 USB - по цене 490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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