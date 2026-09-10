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Клавиатура Gembird KB-8320UXL-BL Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Gembird KB-8320UXL-BL Black USB

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Клавиатура Gembird KB-8320UXL-BL Black USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
420 руб.  750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 329775
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатуры
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура Gembird KB-8320UXL-BL Black USB

Проводная клавиатура KB-8320UXL изготовленная компанией Gembird. Подключение с компьютером происходит посредством интерфейса USB. Бесперебойную передачу информации от устройства к компьютеру гарантирует кабель длиной 2 метра. Ввод данных обеспечивают 104 функциональные клавиши с русскими и латинскими буквами. Оснащена цифровым блоком для ввода числовых значений. Две широкие клавиши Shift с правой и левой стороны сделают работу за компьютером удобнее и продуктивнее. Клавишная панель поддерживает большинство известных операционных систем всех поколений.

Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KB-8320UXL-BL Black USB




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатуры
Описание
Проводная клавиатура KB-8320UXL изготовленная компанией Gembird. Подключение с компьютером происходит посредством интерфейса USB. Бесперебойную передачу информации от устройства к компьютеру гарантирует кабель длиной 2 метра. Ввод данных обеспечивают 104 функциональные клавиши с русскими и латинскими буквами. Оснащена цифровым блоком для ввода числовых значений. Две широкие клавиши Shift с правой и левой стороны сделают работу за компьютером удобнее и продуктивнее. Клавишная панель поддерживает большинство известных операционных систем всех поколений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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