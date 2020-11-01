Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП APC Smart-UPS X (SMX3000HVNC)

Артикул: 55802
ИБП APC Smart-UPS X (SMX3000HVNC)
210 000 руб. 
Купить
+ 697 КэтКоинов
Артикул: 55802
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг38.5
Максимальная поглощаемая энергия импульса645 Дж
Форма выходного сигналасинусоида
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияIEC-320-C19
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоФилиппины
Общее количество выходных разъёмов питания10
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи10
Время переключения на батарею2-4 мс
Защита телефонной линиинет
Защита локальной сетинет
Длина, см43
Выходная мощность3000 ВА / 2700 Вт
Высота, см48
Входное напряжение140-280 В
Ширина, см18
ИБП APC Smart-UPS X. Вес - 38.5 кг. Выходная мощность - 3000 ВА. Уровень шума - 55 дБ.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
ИБП APC Smart-UPS X (SMX3000HVNC) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 210000 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...