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Колонки Sven SPS-821 2.1 черный 40Вт

Артикул: 49478
  • Колонки Sven SPS-821 2.1 черный 40Вт - фото 1
  • Колонки Sven SPS-821 2.1 черный 40Вт - фото 2
  • Колонки Sven SPS-821 2.1 черный 40Вт - фото 3
Колонки Sven SPS-821 2.1 черный 40Вт - фото 1
Колонки Sven SPS-821 2.1 черный 40Вт - фото 2
Колонки Sven SPS-821 2.1 черный 40Вт - фото 3
4 720 руб. 
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+ 84 КэтКоинов
Артикул: 49478
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSven
Тип товараКолонки
Вес, кг5
Длина, см38
Ширина, см29
Высота, см19
Диапазон воспроизводимых частот40 - 20000 Гц
Тип акустической системы2.1
Мощность10 Вт
Суммарная мощность40 Вт
Материал корпуса колонокдерево
Мощность сабвуфера20 Вт
Материал корпуса сабвуферадерево
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовдерево
Разъем для наушниковнет
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Количество колонок в комплекте3
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 40 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 40 - 20000 Гц


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Колонки Sven SPS-821 2.1 черный 40Вт - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4720 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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