Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB
Колонки SVEN 335 отличаются небольшими размерами и весом, благодаря чему их легко брать в дорогу, на дачу или разместить на рабочем столе. Акустическая система класса 2.0 подключается к ноутбуку, телевизору, стационарному компьютеру или CD-проигрывателю с помощью порта USB. Общая мощность модели составляет 6 Вт, этого достаточно для прослушивания любимых треков в небольшом помещении. Колонки SVEN 335 на фронтальной части имеют регулятор громкости, подсветка которого облегчает процесс эксплуатации. Корпус из высокопрочного пластика характеризуется высокой прочностью и надежно защищает внутренние элементы от механических повреждений. Для индивидуального прослушивания файлов предусмотрен разъем для наушников. Модель обеспечивает качественное звучание без шумов в частотном диапазоне 90–20000 Гц. Наличие пассивного излучателя улучшает воспроизведение басов.
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