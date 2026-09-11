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Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB

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Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 1
Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 2
Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 3
Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 4
Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 5
Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 6
Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 7
Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Материал корпуса колонок
пластик
Входы
USB
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
6
  • Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 1
  • Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 2
  • Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 3
  • Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 4
  • Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 5
  • Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 6
  • Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 7
  • Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
1 550 руб.  1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651335
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
7.5
Дополнительно
подсветка
Мощность
2x3 Вт
Питание от USB
да
Производство
Китай
Ширина, см
9.5
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Входы
USB
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
6 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х8
Вес, г.
730

Описание товара Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB

Колонки SVEN 335 отличаются небольшими размерами и весом, благодаря чему их легко брать в дорогу, на дачу или разместить на рабочем столе. Акустическая система класса 2.0 подключается к ноутбуку, телевизору, стационарному компьютеру или CD-проигрывателю с помощью порта USB. Общая мощность модели составляет 6 Вт, этого достаточно для прослушивания любимых треков в небольшом помещении. Колонки SVEN 335 на фронтальной части имеют регулятор громкости, подсветка которого облегчает процесс эксплуатации. Корпус из высокопрочного пластика характеризуется высокой прочностью и надежно защищает внутренние элементы от механических повреждений. Для индивидуального прослушивания файлов предусмотрен разъем для наушников. Модель обеспечивает качественное звучание без шумов в частотном диапазоне 90–20000 Гц. Наличие пассивного излучателя улучшает воспроизведение басов.

Отзывы о товаре Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
7.5
Дополнительно
подсветка
Мощность
2x3 Вт
Питание от USB
да
Производство
Китай
Ширина, см
9.5
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Входы
USB
Тип акустической системы
2
Развернуть
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
6 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки SVEN 335 отличаются небольшими размерами и весом, благодаря чему их легко брать в дорогу, на дачу или разместить на рабочем столе. Акустическая система класса 2.0 подключается к ноутбуку, телевизору, стационарному компьютеру или CD-проигрывателю с помощью порта USB. Общая мощность модели составляет 6 Вт, этого достаточно для прослушивания любимых треков в небольшом помещении. Колонки SVEN 335 на фронтальной части имеют регулятор громкости, подсветка которого облегчает процесс эксплуатации. Корпус из высокопрочного пластика характеризуется высокой прочностью и надежно защищает внутренние элементы от механических повреждений. Для индивидуального прослушивания файлов предусмотрен разъем для наушников. Модель обеспечивает качественное звучание без шумов в частотном диапазоне 90–20000 Гц. Наличие пассивного излучателя улучшает воспроизведение басов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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