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Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT

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Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 1
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 2
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 3
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 4
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 5
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 6
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 7
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 8
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 9
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 10
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 11
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 12
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 13
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 14
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 15
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 16
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 17
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 18
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 19
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 20
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 1
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 2
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 3
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 4
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 5
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 6
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 7
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 8
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 9
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 10
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 11
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 12
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 13
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 14
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 15
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 16
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 17
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 18
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 19
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 20
  • Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
5 290 руб.  8 240 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645338
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT
5 290 руб. -36%
8 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х18
Вес, кг.
1.3

Описание товара Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT

Колонки 2.1 Edifier G1500 MAX мощностью 30 Вт можно использовать с телевизором, ноутбуком, игровой консолью и другими устройствами. Они подключаются через Bluetooth, обеспечивая надежное соединение в радиусе 10 м. Колонки получают питание от сети 220 В. Возможна настройка акустической системы в зависимости от целей. Доступны такие режимы звучания: фильмы, игры и музыка. Игровой режим содержит звуковые эффекты, в музыкальном ? звук более сбалансированный с четким звучанием музыкальных инструментов. В кино-режиме отчетливо слышен бас. Комплект Edifier G1500 MAX включает в себя две фронтальные колонки и активный сабвуфер мощностью 15 Вт. Они выполнены из прочного пластика, а на колонках закреплены металлические решетки для защиты динамиков. Вставки с подсветкой RGB украшают сабвуфер и колонки ярким свечением синего, зеленого, красного, голубого и розового цвета. Доступны режимы медленного мигания и постоянного свечения.

Отзывы о товаре Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT




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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки 2.1 Edifier G1500 MAX мощностью 30 Вт можно использовать с телевизором, ноутбуком, игровой консолью и другими устройствами. Они подключаются через Bluetooth, обеспечивая надежное соединение в радиусе 10 м. Колонки получают питание от сети 220 В. Возможна настройка акустической системы в зависимости от целей. Доступны такие режимы звучания: фильмы, игры и музыка. Игровой режим содержит звуковые эффекты, в музыкальном ? звук более сбалансированный с четким звучанием музыкальных инструментов. В кино-режиме отчетливо слышен бас. Комплект Edifier G1500 MAX включает в себя две фронтальные колонки и активный сабвуфер мощностью 15 Вт. Они выполнены из прочного пластика, а на колонках закреплены металлические решетки для защиты динамиков. Вставки с подсветкой RGB украшают сабвуфер и колонки ярким свечением синего, зеленого, красного, голубого и розового цвета. Доступны режимы медленного мигания и постоянного свечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT - этот товар вы можете купить по цене 5290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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