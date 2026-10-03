Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT
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Характеристики
Описание товара Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT
Активная акустическая 2.0 система R1850DB с классическим дизайном, разработана с 10 градусным наклоном MDF корпуса для передачи точного прямого звука. R1800DB является классическим и интересным решением с технологией Bluetooth, позволяющей воспроизводить музыку с телефонов, планшетов или ноутбуков. R1850DB оснащен полнофункциональным пультом дистанционного управления. Отрегулировать громкость, переключить входы, отключить АС или управлять соединением Bluetooth, легко можно не подходя к акустической системе. Дизайн пульта, с его гладким покрытием, передает власть над звуком в ваши руки. Дизайн и простота использования, обеспечивает максимальный комфорт от прослушивания АС. Edifier упрощает работу с помощью простых удаленных команд для акустики R1850DB. Каждая деталь акустической системы Edifier R1850DB разработана специально для обеспечения наслаждения звуком. Корпус из MDF уменьшает искажения и минимизирует акустический резонанс. Основание динамика наклонено под углом 10 градусов для динамической точности и направленности звука. Этот интеллектуальный угол создает четкую направленность звука при уменьшении искажений, производя 66 ватт сбалансированного и качественного звука.
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
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