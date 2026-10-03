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Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT

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Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 1
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 2
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 3
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 4
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 5
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 6
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 7
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 8
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 9
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 10
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 11
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 12
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 13
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 14
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 15
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 16
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 17
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 18
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 1
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 2
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 3
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 4
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 5
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 6
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 7
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 8
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 9
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 10
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 11
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 12
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 13
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 14
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 15
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 16
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 17
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 18
  • Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
11 880 руб.  22 800 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT
11 880 руб. -48%
22 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х18
Вес, кг.
3.4

Описание товара Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT

Активная акустическая 2.0 система R1850DB с классическим дизайном, разработана с 10 градусным наклоном MDF корпуса для передачи точного прямого звука. R1800DB является классическим и интересным решением с технологией Bluetooth, позволяющей воспроизводить музыку с телефонов, планшетов или ноутбуков. R1850DB оснащен полнофункциональным пультом дистанционного управления. Отрегулировать громкость, переключить входы, отключить АС или управлять соединением Bluetooth, легко можно не подходя к акустической системе. Дизайн пульта, с его гладким покрытием, передает власть над звуком в ваши руки. Дизайн и простота использования, обеспечивает максимальный комфорт от прослушивания АС. Edifier упрощает работу с помощью простых удаленных команд для акустики R1850DB. Каждая деталь акустической системы Edifier R1850DB разработана специально для обеспечения наслаждения звуком. Корпус из MDF уменьшает искажения и минимизирует акустический резонанс. Основание динамика наклонено под углом 10 градусов для динамической точности и направленности звука. Этот интеллектуальный угол создает четкую направленность звука при уменьшении искажений, производя 66 ватт сбалансированного и качественного звука.

Отзывы о товаре Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Описание
Активная акустическая 2.0 система R1850DB с классическим дизайном, разработана с 10 градусным наклоном MDF корпуса для передачи точного прямого звука. R1800DB является классическим и интересным решением с технологией Bluetooth, позволяющей воспроизводить музыку с телефонов, планшетов или ноутбуков. R1850DB оснащен полнофункциональным пультом дистанционного управления. Отрегулировать громкость, переключить входы, отключить АС или управлять соединением Bluetooth, легко можно не подходя к акустической системе. Дизайн пульта, с его гладким покрытием, передает власть над звуком в ваши руки. Дизайн и простота использования, обеспечивает максимальный комфорт от прослушивания АС. Edifier упрощает работу с помощью простых удаленных команд для акустики R1850DB. Каждая деталь акустической системы Edifier R1850DB разработана специально для обеспечения наслаждения звуком. Корпус из MDF уменьшает искажения и минимизирует акустический резонанс. Основание динамика наклонено под углом 10 градусов для динамической точности и направленности звука. Этот интеллектуальный угол создает четкую направленность звука при уменьшении искажений, производя 66 ватт сбалансированного и качественного звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Edifier R1850DB 2.0 черный 66Вт BT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11880 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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