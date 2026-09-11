Описание товара Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT

Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической системой, после чего весь процесс будет занимать считаные секунды. Радио и встроенный проигрыватель, Bluetooth-подключение и входы для внешних источников — в мультимедийной 2.1 системе SVEN MS-1821 есть все, что может понадобиться пользователю. Радиоприемник работает в самом популярном FM-диапазоне и дарит возможность легко настроиться на нужную волну, а функция подключения USB-накопителей и SD-карт позволяет прослушивать заранее подготовленные подборки музыки и других аудиофайлов. Акустика совместима с игровыми консолями, медиаплеерами или мобильными устройствами и готова стать настоящим «звуковым центром» дома или офиса. Ну и, конечно, максимальный уровень удобства дарит беспроводное Bluetooth-подключение. Достаточно один раз наладить сопряжение с источником, дальше все будет происходить автоматически и буквально за секунды. И никаких лишних проводов — только радость от любимых треков. Управлять акустикой можно с помощью ПДУ, при использовании встроенного плеера, радио и Bluetooth-подключения он может запускать и останавливать воспроизведение, а также переключать треки. Большой динамик диаметром 105 мм в сабвуфере отвечает за сочный бас, а яркие высокие и средние частоты воспроизводятся динамиками диаметров 80 мм в сателлитах. Корпуса колонок выполнены из дерева (МДФ), что делает их более надежными, а главное — положительным образом сказывается на качестве звучания системы. На передней панели сабвуфера расположены удобные регуляторы и кнопки управления, а также яркий и информативный LED-экран, позволяющий не только узнать время, но и всегда быть в курсе режимов работы MS-1821. Одна универсальная акустика для всех задач: от прослушивания музыки или аудиокниг до игр и просмотра видео. И все это по весьма привлекательной цене.